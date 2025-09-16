Menü Kapat
 | Banu İriç

Selçuk Bayraktar Çelik Kubbe projesinde tarih verdi!

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin hava savunma sistemi konusunda yürüttüğü çalışmalara değindi. Savunmanın saldırıdan da zor olduğunu vurgulayan Bayraktar Çelik Kubbe teknolojisi için tarih verdi.

KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
16.09.2025
saat ikonu 22:23
|
GÜNCELLEME:
16.09.2025
saat ikonu 22:32

Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı festival öncesi gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bayraktar alanının saldırıdan dahi zor bir teknoloji olduğuna dikkat çekerek dahil çok sayıda yerli firmaların bu konuda katmanlı çözümler için çalıştığını söyledi.

Selçuk Bayraktar Çelik Kubbe projesinde tarih verdi!

Ülkemizin tamamını kapsayacak bir hava savunma sisteminin henüz geliştirilmediğine dikkat çeken Bayraktar taaruz sistemleri konusunda hazırlıklı olmak gerektiğini söyledi.

"2030'A KADAR TAM KAPASİTE OLUŞTURMUŞ OLACAĞIZ"

Çelik Kubbe konusunda 2030 yılını hedef olarak gösteren Bayraktar şunları söyledi:

"Caydırıcı olup savunmayı seçmek daha zor bir yol. Aslolan caydırıcı olabilmek. Tüm füzeleri engelleyebilen bir hava savunma sistemi dünyada yok. Hepsinin bir sınırı var. Taarruz kapasitesini geliştirip hepsini bir savunma sistemine çevirebilirsiniz. Taarruz sistemleri konusunda daha hazırlıklı olmamız gerekiyor. 2030’a kadar tam kapasite oluşturmuş olacağız.

5 nesil Kızılelma gibi sistemlerle mukavemet etmeniz mümkün. Bunun yanında kamikaze dronelar gibi sistemler ile taarruz etmeniz mümkün. Üzerine koyduğunuz mühimmatların, üzerine koyduğunuz radarların kapasitesi çok önemli."

Selçuk Bayraktar Çelik Kubbe projesinde tarih verdi!

"MUHABERE KAOSTUR"

sistemleri konusuna değinen Bayraktar şunları belirtti:
"Muhabere kaostur. İlk kaybolan şey hakikattir. İHA sistemlerinin en büyük özelliği canlı sistemlerle karar vericilere ne olduğunu tam olarak aktarmaktır.

Bayraktar TB2 dünyada en fazla sistemi, yüzlerce tankı, onlarca hava savunma sistemini, yerde duran uçakları bile etkisiz hale getirdi. Bu asimetrik etkisi bir anlamda."

Teknofest İstanbul kapılarını açıyor! T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır'dan özel açıklamalar: Özgüven devrimi gerçekleşti
ETİKETLER
#teknofest
#aselsan
#selçuk bayraktar
#iha
#hava savunma
#Taarruz Sistemleri
#Çelik Kubbe
#Savunma Teknolojileri
