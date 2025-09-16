Selçuk Bayraktar Çelik Kubbe projesinde tarih verdi!

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar festival öncesi gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bayraktar hava savunma alanının saldırıdan dahi zor bir teknoloji olduğuna dikkat çekerek ASELSAN dahil çok sayıda yerli firmaların bu konuda katmanlı çözümler için çalıştığını söyledi.

Ülkemizin tamamını kapsayacak bir hava savunma sisteminin henüz geliştirilmediğine dikkat çeken Bayraktar taaruz sistemleri konusunda hazırlıklı olmak gerektiğini söyledi.

"2030'A KADAR TAM KAPASİTE OLUŞTURMUŞ OLACAĞIZ"

Çelik Kubbe konusunda 2030 yılını hedef olarak gösteren Bayraktar şunları söyledi:

"Caydırıcı olup savunmayı seçmek daha zor bir yol. Aslolan caydırıcı olabilmek. Tüm füzeleri engelleyebilen bir hava savunma sistemi dünyada yok. Hepsinin bir sınırı var. Taarruz kapasitesini geliştirip hepsini bir savunma sistemine çevirebilirsiniz. Taarruz sistemleri konusunda daha hazırlıklı olmamız gerekiyor. 2030’a kadar tam kapasite oluşturmuş olacağız.

5 nesil Kızılelma gibi sistemlerle mukavemet etmeniz mümkün. Bunun yanında kamikaze dronelar gibi sistemler ile taarruz etmeniz mümkün. Üzerine koyduğunuz mühimmatların, üzerine koyduğunuz radarların kapasitesi çok önemli."

"MUHABERE KAOSTUR"

İHA sistemleri konusuna değinen Bayraktar şunları belirtti:

"Muhabere kaostur. İlk kaybolan şey hakikattir. İHA sistemlerinin en büyük özelliği canlı sistemlerle karar vericilere ne olduğunu tam olarak aktarmaktır.

Bayraktar TB2 dünyada en fazla sistemi, yüzlerce tankı, onlarca hava savunma sistemini, yerde duran uçakları bile etkisiz hale getirdi. Bu asimetrik etkisi bir anlamda."