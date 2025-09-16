Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Emir Yücel

Teknofest İstanbul kapılarını açıyor! T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır'dan özel açıklamalar: Özgüven devrimi gerçekleşti

Dünyanın en büyük teknoloji festivali TEKNOFEST, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda kapılarını açmaya hazırlanıyor. T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır, Tgrthaber.com ile yaptığı röportajda, TEKNOFEST'in ülkemizin gençlerine teknolojiyi sevdiren bir köprü olduğunu vurgulayarak, özgüven devriminin yaşandığını belirtti. Festivale gelecek olan ziyaretçilere seslenen Hıdır; ‘Hayallerinizi gökyüzüne taşıyın" diyerek çok önemli mesajlar verdi. İşte dikkat çeken özel röportajın detayları…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.09.2025
saat ikonu 18:24
|
GÜNCELLEME:
16.09.2025
saat ikonu 18:24

Dünyanın en prestijli ve en büyük festivali olan , sekizinci yılda on üçüncü festivali için geri sayım yapıyor. Atatürk Havalimanı'nda 17-21 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek olan teknoloji festivaline milyonlarca genç akın edecek. Türkiye Teknoloji Takımı (T3 Vakfı) Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır, heyecanla beklenen TEKNOFEST öncesinde, tgrthaber.com Özel Haberler Şefi Emir Yücel'in sorularını cevapladı.

Teknofest İstanbul kapılarını açıyor! T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır'dan özel açıklamalar: Özgüven devrimi gerçekleşti

Teknofest'in özellikle gençlerimiz üzerinde, özgüven devrimi gerçekleştirdiğini belirten Hıdır; Teknofestin doğduğu şehire, yani İstanbul'a yeniden gelmesinin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Teknofest İstanbul kapılarını açıyor! T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır'dan özel açıklamalar: Özgüven devrimi gerçekleşti

Oldukça yoğun bir şekilde geçmesi beklenen Teknofest'te, bu yıl 13 farklı alanda yeni yarışmalar yapıldığını belirten Elvan Kuzucu Hıdır, alana gelecek misafirler için de ayrıca mesajlar verdi.

ETİKETLER
#Teknoloji
#Teknoloji
#istanbul
#teknofest
#festival
#gençlik
#Özgüven
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.