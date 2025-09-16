Teknofest İstanbul kapılarını açıyor! T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır'dan özel açıklamalar: Özgüven devrimi gerçekleşti

Dünyanın en prestijli ve en büyük teknoloji festivali olan TEKNOFEST, sekizinci yılda on üçüncü festivali için geri sayım yapıyor. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 17-21 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek olan teknoloji festivaline milyonlarca genç akın edecek. Türkiye Teknoloji Takımı (T3 Vakfı) Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır, heyecanla beklenen TEKNOFEST öncesinde, tgrthaber.com Özel Haberler Şefi Emir Yücel'in sorularını cevapladı.

Teknofest'in özellikle gençlerimiz üzerinde, özgüven devrimi gerçekleştirdiğini belirten Hıdır; Teknofestin doğduğu şehire, yani İstanbul'a yeniden gelmesinin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Oldukça yoğun bir şekilde geçmesi beklenen Teknofest'te, bu yıl 13 farklı alanda yeni yarışmalar yapıldığını belirten Elvan Kuzucu Hıdır, alana gelecek misafirler için de ayrıca mesajlar verdi.