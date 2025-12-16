Menü Kapat
Türkiye’nin en güzel kadın oyuncuları seçildi! Yapay zekaya göre bakın hangi ünlü kadın ilk sırada yer aldı

Aralık 16, 2025 14:30
1
Türkiye’nin en güzel kadın oyuncuları

Türkiye’nin en güzel kadın oyuncuları bu defa yapay zekâ tarafından seçildi. 2025 yılı sona ererken, yapılan listelerin arasına yıl boyunca en çok konuşulan isimlerin yer aldığı en güzel oyuncular listesi de girdi. Yüz hatları, fiziksel özellikleri ve yansıttıkları karakterleri ile milyonların beğenisini kazanan ünlü isimler en güzel oyuncular listesi için puanlandı. Listenin zirvesindeki ünlü oyuncu ise 100 üzerinden 94 puan aldı…

2
Türkiye’nin en güzel kadın oyuncuları seçildi! Yapay zekaya göre bakın hangi ünlü kadın ilk sırada yer aldı

Yapay zeka bu sefer kadın oyuncuları puanladı, güzelliği ile adından söz ettiren isimler küçük puan farkları ile listede farklı sıralarda yer aldı. 100 üzerinden yapılan puanlama ile sadece Türkiye’de değil dünya çapında da büyük hayran kitlesine sahip olan oyuncular yarışırken, yapay zekanın seçtiği en güzel isim oldukça dikkat çekti. İşte Türkiye’nin en güzel kadın oyuncuları listesinin ayrıntıları…

3
Türkiye’nin en güzel kadın oyuncuları seçildi! Yapay zekaya göre bakın hangi ünlü kadın ilk sırada yer aldı

TÜRKİYE’NİN EN GÜZEL KADIN OYUNCULARI

10 NUMARA DEMET ÖZDEMİR – 82 PUAN

Sempatik yüz hatları, enerjik yapısı ve dans geçmişi nedeniyle biçimli fiziği ile dikkat çeken Demet Özdemir Türkiye’nin en güzel kadınları listesinde 10. Sırada yer aldı.

4
Türkiye’nin en güzel kadın oyuncuları seçildi! Yapay zekaya göre bakın hangi ünlü kadın ilk sırada yer aldı

9 NUMARA MELİSA ŞENOLSUN – 83 PUAN

Doğallığı ve sade estetiğiyle dikkat çeken Melisa Şenolsun minimalist güzellik anlayışının Türkiye'deki güçlü temsilcilerinden biri olarak tanımlanıyor.

5
Türkiye’nin en güzel kadın oyuncuları seçildi! Yapay zekaya göre bakın hangi ünlü kadın ilk sırada yer aldı

8 NUMARA DİLAN ÇİÇEK DENİZ – 84 PUAN

Zarif yüzü, modern fiziği ve sahip olduğu farklı estetik yapısıyla özellikle genç kuşağın favorilerinden olan Dilan Çiçek Deniz, hem Türkiye’de hem de yurt dışında büyük bir hayran kitlesine sahip.

6
Türkiye’nin en güzel kadın oyuncuları seçildi! Yapay zekaya göre bakın hangi ünlü kadın ilk sırada yer aldı

7 NUMARA TUVANA TÜRKAY – 85 PUAN

Yapay zekadan 100 üzerinden 85 puan alan Tuvana Türkay, belirgin yüz hatlarıyla dikkat çekiyor. Güzel oyuncu özellikle klasik Türk güzelliğinin modern dokunuşlarla bir araya getiren yapısıyla beğeni topluyor.

7
Türkiye’nin en güzel kadın oyuncuları seçildi! Yapay zekaya göre bakın hangi ünlü kadın ilk sırada yer aldı

6 NUMARA AFRA SARAÇOĞLU – 87 PUAN

Masumiyet ve çekiciliği orantılı bir şekilde bir araya getiren bir güzelliğe sahip olan Afra Saraçoğlu, 87 puanla Türkiye’nin en güzel kadın oyuncuları listesinde 6. Sırada yer alıyor.

8
Türkiye’nin en güzel kadın oyuncuları seçildi! Yapay zekaya göre bakın hangi ünlü kadın ilk sırada yer aldı

5 NUMARA SILA TÜRKOĞLU – 88 PUAN

Sade ve zarif güzellik deyince ilk akla gelen isimlerden olan Sıla Türkoğlu, doğal cilt tonu, renkli gözleri ve huzur veren ifadesiyle yapay zekadan 100 üzerinden 88 puan aldı.

9
Türkiye’nin en güzel kadın oyuncuları seçildi! Yapay zekaya göre bakın hangi ünlü kadın ilk sırada yer aldı

4 NUMARA NESLİHAN ATAGÜL – 89 PUAN

Geçtiğimiz yıllarda da Türkiye’nin en güzel kadın oyuncuları arasında sıralanan Neslihan Atagül 2025 yılında da yine en beğenilenler isimlerden oldu. Göz yapısı ve yüz simetrisi ile belirgin bir estetik stile sahip olan oyuncu parlak aurası ile de milyonları kendine hayran bırakıyor.

10
Türkiye’nin en güzel kadın oyuncuları seçildi! Yapay zekaya göre bakın hangi ünlü kadın ilk sırada yer aldı

3 NUMARA CANSU DERE – 91 PUAN

Soğuk ama etkileyici ifadesi, elit duruşu ve zamana meydan okuyan güzelliği ile Cansu Dere Türkiye’nin en güzel oyuncuları arasında 3. Sıraya yerleşti.

11
Türkiye’nin en güzel kadın oyuncuları seçildi! Yapay zekaya göre bakın hangi ünlü kadın ilk sırada yer aldı

2 NUMARA BERGÜZAR KOREL – 92 PUAN

Başarılı oyunculuğunun ardından sahip olduğu 3 çocuğu ile annelik imajını da başarılıyla üstelenen Bergüzar duru güzelliği ile beğeni topluyor. Hem yüz hatları hem de asil duruşu ile dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncu her aldığı yaşla birlikte güzelliğini bir üst seviyeye taşıyor.

12
Türkiye’nin en güzel kadın oyuncuları seçildi! Yapay zekaya göre bakın hangi ünlü kadın ilk sırada yer aldı

1 NUMARA TUBA BÜYÜKÜSTÜN – 94 PUAN

2025 yılında Türkiye’nin en güzel kadın oyuncusu seçilen isim ise Tuba Büyüküstün oldu. Uzun yıllardır en güzeller listesinin ilk sıralarında yer alan ünlü oyuncu kemikli yüz hatları, duru teni ve sade şıklığı ile eskimeyen bir güzelliğe sahip. Tüm bu özellikleri ile yapay zekadan yüz üzerinden 94 puan aldı.

