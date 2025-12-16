Menü Kapat
10°
Gündem
Avatar
Editor
 Baran Aksoy

Fatih Altaylı hakkında gerekçeli karar açıklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik söylediği sözler nedeniyle tutuklanan gazeteci Fatih Altaylı hakkındaki gerekçeli karar açıklandı. Altaylı'nın sözlerinin tehdit içerdiği ve düşünce özgürlüğü kapsamında değerlendirilmeyeceği belirtildi.

Kendisine ait Youtube kanalında Cumhurbaşkanı 'a yönelik söylediği sözler nedeniyle tutuklanan ve 4 yıl 2 ay hapisle cezalandırılmasına hükmedilen hakkında gerekçeli karar açıklandı.

Fatih Altaylı hakkında gerekçeli karar açıklandı

İstanbul 26. Ağır Mahkemesi tarafından açıklanan gerekçeli kararda Altaylı'nın "Bak bu milletin yakın geçmişinden de söz etmiyorum uzak geçmişine bak abi bu millet padişahını boğmuş bir millettir hoşuna gitmediği zaman istemediği zaman padişahını yuhlamış bir millettir az uz değildir öldürülen suikaste kurban giden Osmanlı padişahı suikast demeyelim de komploya kurban giden veya boğazlanan veya intihar etti süsü verilen şimdi o yüzden öyle baktığın zaman bu halk her şeyden vazgeçebilir ya da vazgeçmiş gibi görünür ama seçme hakkının elinden alınmasından hoşlanmaz o yüzdendir ki burada hakiki bir diktatörlük kurma hayali olanlar asla kuramazlar tam kurduklarını zannederken bir de bakarlar ki kuramamışlar ve tam aksine bu onların da lehine de olmaz" şeklindeki cümlesine yer verildi. Altaylı'nın bu sözlerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın suikaste kurban gidebileceği veyahut öldürüleceği yönünde içerdiği belirtildi.

"DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLEMEZ"

Gerekçeli kararda; sanığın söylemlerinin nefret, ayrımcılık, düşmanlık ve şiddet oluşturmaya yönelik olan ifadeler kapsamında kaldığı düşünce özgürlüğü kapsamında değerlendirilmeyeceği aktarıldı.

Fatih Altaylı hakkında gerekçeli karar açıklandı

"İFADELER BASIN VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ KAPSAMINDA KALMADI"

Gerekçeli kararda ifadelerin şiddete teşvik edici nitelikte olduğu ve basın ve ifade özgürlüğü kapsamında kalmadığının anlaşıldığına yer verildi.

CEZA DA ANLATILDI

Gerekçeli kararda sanığın "Cumhurbaşkanına yönelik tehdit" suçundan 1 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına, sanığın eylemiyle Cumhurbaşkanı'na karşı diğer fiili saldırıda bulunduğu anlaşıldığından arttırım yapılarak 1 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, sanığın eyleminin Türk Ceza Kanunu 310/2-son cümle uyarınca 5 yıldan az olamayacağından sanığın 5 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına, verilen cezanın sanığın geleceği üzerindeki etkisi dikkate alınarak indirim yapılarak 4 yıl 2 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına oy birliğiyle karar verildiği kaydedildi. Öte yandan gerekçeli kararda sanığın gözaltı ve tutuklulukta geçirdiği sürelerin cezasından mahsubuna da hükmedildi.

Fatih Altaylı hakkında gerekçeli karar açıklandı

"KAÇMA ŞÜPHESİNİN BULUNMASI NEDENİYLE TUTUKLULUK DEVAM"

Fatih Altaylı'nın almış olduğu ceza süresi, verilen ceza miktarı nazara alındığında kaçma şüphesinin bulunması nedeniyle adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı ve tedbirinin ölçülü olacağı kanaatiyle sanığın tutukluluğun devamı kararı verildiği gerekçeli kararda kaydedildi.

Fatih Altaylı hakkında gerekçeli karar açıklandı

NE OLMUŞTU?

Gazeteci Fatih Altaylı hakkında kendisine ait Youtube hesabında 20 Haziran günü yaptığı yayınında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle soruşturma başlatılmıştı. Altaylı, soruşturma kapsamında tutuklanırken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Temmuz ayında iddianame düzenlenmişti. Hazırlanan iddianamede Altaylı'nın 'Cumhurbaşkanını tehdit' suçundan 5 yıldan az hapis cezası olmamak şartıyla cezalandırılması istenmişti. 26 Kasım günü görülen karar duruşmasında Fatih Altaylı ‘cumhurbaşkanını tehdit' suçundan 4 yıl 2 ay hapisle cezalandırılarak adli kontrol hükümleri yetersiz kalacağından tutukluluk halinin devamına karar verilmişti.

