Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 'Enflasyon sorunlarımız var aşacağız'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, katıldığı yayında enflasyon ve ekonomiye ilişkin gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz "2002'de emeğin milli gelirden aldığı pay yüzde 24,8'di. 2016'da bu oran yüzde 30'a yükseldi. 2022'de pandeminin etkisiyle yüzde 23,4'e düşmüş. Geçen yıl 32,9 olmuş. 2025'in ilk yarısında 35,9 ile tarihimizin en yüksek noktasına ulaştı. Şu anda milli gelirden emeğin aldığı pay tarihin en yüksek noktasında. Dolayısıyla ciddi bir toparlanma var. Bu da gelir dağılımında nispi bir düzelmeyi gösteriyor." dedi.

YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ YÜZDE 30

Son dönemlerde yaptıkları tüm politikalarda enflasyonu düşürme çabasını işin odağına aldıklarını belirten Yılmaz, bir taraftan enflasyonu düşürürken diğer taraftan da büyümeyi, istihdamı sürdürmeyi ve sosyal dengeleri gözettiklerini söyledi.

Yılmaz, kademeli ama kararlı bir şekilde enflasyonu aşağıya çektiklerini, 2023 yılında yüzde 65 olan enflasyonun, 2024'e yüzde 44'e düştüğünü, bu yıl sonunda da yüzde 30 civarında öngördüklerini anlattı.

2026 HEDEFİ YÜZDE 20

Esas olanın programda hedefleri doğrultusunda ilerlemek olduğunu dile getiren Yılmaz, 2026'nın hedefinin yüzde 20'nin altına indirmek olduğunu, 2027'de ise tek haneli rakamlara ulaşmayı hedeflediklerini vurguladı.

Yılmaz, temel mallarda fiyat artış hızının yavaşladığına dikkati çekerek, "Temel mallarda yüzde 20'nin altına, daha geniş mal grubunda ise yüzde 30'un altına gelmiş durumdayız. Hizmetlerde, özellikle kira ve eğitimde biraz geriden geliyoruz ama oralarda da düşüş başlamış durumda." diye konuştu.

Deprem harcamalarına rağmen mali disiplinden taviz vermediklerini aktaran Yılmaz, "Son üç yılda 90 milyar dolar deprem harcaması yaptığımız halde mali disiplini koruyoruz. Bu yıl bütçe açığımızın milli gelire oranı yüzde 3,6 civarında olacak. Deprem etkisini hariç tuttuğumuzda bu oran yüzde 3'ün altında kalıyor." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, artan faiz harcamalarına, personel ücret artışlarına rağmen, harcamaların öngörülenin biraz altında olduğuna, gelir tarafında ise bazı sıkıntılar olsa da telafi edici adımlar attıklarına, dolayısıyla mali tarafta sağlam durduklarına işaret etti.

"ENFLASYON AŞAĞI İNECEK"

Gıda fiyatlarındaki artışa değinen Yılmaz, "Gıdada hem kuraklığı hem donu aynı yılda yaşadık. Buna bir de fırsatçılık maalesef ilave oluyor. Onu da söylemem lazım. Hiç maliyetlerinde etkilenenler olmayanlar da bu tür haberler gelince bunu bir fırsat bilip fiyatlara yansıtabiliyorlar. Ancak enflasyon genel olarak aşağı inmeye devam edecek. Vatandaşımız bunu hizmet sektörleri dahil birçok kalemde daha iyi bir şekilde görecektir." şeklinde konuştu.

"TEMEL HEDEF ENFLASYONİST ORTAMI ORTADAN KALDIRMAK"

Yılmaz, enflasyonun düşürülmesinin önemine değinerek, "Enflasyonu tam olarak düşürmediğiniz sürece insanlar gelirlerinin eridiğini hissediyor. Enflasyon düştüğünde yapılan artışlar kalıcı refah oluşturuyor, alım gücü yükseliyor. Temel hedefimiz enflasyonist ortamı ortadan kaldırarak kalıcı sosyal refahı sağlamak." diye konuştu.

Finansal piyasalarda geçici bir sıkıntı yaşandığını, ancak reel ekonomide güçlü bir tablo bulunduğunu vurgulayan Yılmaz, şu verileri paylaştı:

"Enflasyon sorunumuz var ama reel ekonomide gayet iyi gidiyoruz. Geçen yıl yüzde 3,3 büyüdük, bu yıl da aynı oranı bekliyoruz. Son 22 yılda dünya ekonomisi ortalama yüzde 3,5 büyürken, Türkiye ekonomisi yıllık ortalama yüzde 5,4 büyüdü. Yani her yıl dünyadan 1,9 puan daha hızlı büyüdük. Bu bizi 238 milyar dolarlık bir ekonomiden, bu yıl itibariyle 1,5 trilyon doların üzerindeki bir ekonomiye getirdi."

Bu başarının siyasi istikrar ve doğru politikalarla sağlandığına dikkati çeken Yılmaz, "Bu kendiliğinden olmadı. Bir liderlikle, siyasi istikrarla, doğru politikalarla oldu. Bugün finansal piyasalarda enflasyon sorunlarımız var ama bunları da aşacağız. Aştığımızda Türkiye farklı bir lige çıkacak." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, Dünya Bankası'nın sınıflandırmasına atıfta bulunarak, "İlk defa 2025 yılında Türkiye yüksek gelirli ülkeler ligine adım atacak. AK Parti iktidara geldiğinde Türkiye orta gelirli ülkeler arasındaydı. 22 yılda alt orta gelirden üst orta gelire geçtik ve burada kalıcı olduk. Şimdi en alt basamağından da olsa yüksek gelirli ülkeler ligine geçiyoruz." şeklinde konuştu.

"ESNEK ÇALIŞMA MODELLERİ ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ"

Yılmaz, kadın ve genç istihdamını artırmak için çeşitli destek mekanizmalarının devrede olduğunu anımsatarak, "Prim desteklerinden eğitime, İŞKUR üzerinden yürütülen çalışmalara kadar birçok boyutta destek veriyoruz. Son dönemde bakım hizmetlerine, özellikle kreş ve çocuk bakım hizmetlerine öncelik veriyoruz. Ayrıca esnek çalışma modellerinin kadınlar ve gençler için çok önemli olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.

Kadınların aile hayatı ile iş yaşamı arasında tercih yapmak zorunda kalmaması gerektiğini söyleyen Yılmaz, "Kadınlar istiyorsa hem aile hem iş yaşamını birlikte yürütebilmeli. Biz buna olanak tanıyan esnek çalışma modelleri üzerinde çalışıyoruz. Bu modeller nüfus politikaları açısından da önem taşıyor. Çünkü aksi halde çocuk sahibi olmak büyük bir külfet haline gelebiliyor." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, genç istihdamına da değinerek, "Avrupa'da istihdamın yüzde 30'u esnek ve kısmi istihdamlardan oluşuyor. Bu, gençlerin iş tecrübesi kazanmasını, iş gücü piyasasına geçişini kolaylaştırıyor. Bizim iş gücü piyasalarımız biraz katı, bu nedenle yeni modellere ihtiyacımız var." şeklinde konuştu.