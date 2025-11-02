Menü Kapat
20°
Ekonomi
Editor
Editor
 Ümit Buget

TCMB, yılın son Enflasyon Raporu'nu cuma günü açıklayacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın 4. Enflasyon Raporunu 7 Kasım Cuma günü İstanbul'da açıklayacak.

TCMB, yılın son Enflasyon Raporu'nu cuma günü açıklayacak
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
02.11.2025
saat ikonu 10:05
|
GÜNCELLEME:
02.11.2025
saat ikonu 10:05

'den yapılan duyuruya göre, Başkan , " 2025-IV"ün tanıtımı amacıyla 7 Kasım 2025 Cuma günü saat 10.30'da İstanbul Merkezi TCMB Yerleşkesinde bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.

TCMB, yılın son Enflasyon Raporu'nu cuma günü açıklayacak

Fiziksel ortamda gerçekleştirilecek toplantı, TCMB'nin internet sitesi ile X sosyal medya platformu ve YouTube hesaplarından canlı yayınlanacak.

TCMB yılın 3. enflasyon raporu toplantısında 2025 yıl sonunda enflasyonun yüzde 25 ile yüzde 29 aralığında olacağı, 2026 sonu için ise enflasyonun yüzde 13 ile yüzde 19 aralığına gerileyeceği öngörüsünde bulunmuştu.

ETİKETLER
#Ekonomi
#Türkiye
#tcmb
#fatih karahan
#enflasyon raporu
#finans
#Ekonomi
