Ciro Immobile golü attı: Bologna Inter'i eledi!

Bologna, İtalya Süper Kupası'nda Inter'i 3-2 ile geçti. Art arda penaltıların kaçtığı müsabakada, Ciro Immobile riskli bir vuruşla takımına turu getirdi.
Hakan Çalhanoğlu'nun sakatlığı sebebiyle kulübede olduğu maçın 90 dakikası, 1-1 sonuçlandı ve direkt penaltılara geçildi! Son yılların sürpriz takımı Bologna, birçok futbolcunun penaltı kaçırdığı seri atışlarda Ciro Immobile'nin tecrübesine güvendi ve yıldız golcünün köşeye attığı gol ile finale yükseldi.
Inter'in yarı finalde elendiği turnuvanın son maçında; Bologna ile Napoli, kupayı kazanmak için finalde karşılaşacak.