Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Ciro Immobile golü attı: Bologna Inter'i eledi!

İtalya Süper Kupası yarı finalinde Bologna ile Inter sahaya çıktı. Penaltılara giden zorlu maçta, eski Beşiktaşlı Ciro Immobile son sözü söyledi ve takımını finale taşıdı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Ciro Immobile golü attı: Bologna Inter'i eledi!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
20.12.2025
saat ikonu 00:18
|
GÜNCELLEME:
20.12.2025
saat ikonu 00:18

Bologna, İtalya Süper Kupası'nda Inter'i 3-2 ile geçti. Art arda penaltıların kaçtığı müsabakada, Ciro Immobile riskli bir vuruşla takımına turu getirdi.

Ciro Immobile golü attı: Bologna Inter'i eledi!

CIRO IMMOBILE İLE BOLOGNA FİNALDE

Hakan Çalhanoğlu'nun sakatlığı sebebiyle kulübede olduğu maçın 90 dakikası, 1-1 sonuçlandı ve direkt penaltılara geçildi! Son yılların sürpriz takımı Bologna, birçok futbolcunun penaltı kaçırdığı seri atışlarda Ciro Immobile'nin tecrübesine güvendi ve yıldız golcünün köşeye attığı gol ile finale yükseldi.

Ciro Immobile golü attı: Bologna Inter'i eledi!

İTALYA SÜPER KUPASI'NDA FİNAL ZAMANI

Inter'in yarı finalde elendiği turnuvanın son maçında; Bologna ile Napoli, kupayı kazanmak için finalde karşılaşacak.

Sıkça Sorulan Sorular

CIRO IMMOBILE NE KADAR SÜRE ALDI?
Deneyimli forvet, penaltı atışlarında oyuna dahil oldu ve görevini başarıyla tamamlayarak takımına zaferi getirdi.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe'ye dev piyango: Jayden Oosterwolde'yi istiyorlar!
Fenerbahçe yıldız isimle anlaştı: Fabrizio Romano resmen duyurdu!
ETİKETLER
#Futbol
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.