Fenerbahçe yıldız isimle anlaştı: Fabrizio Romano resmen duyurdu!

Fenerbahçe'de Joey Veerman transferi için geri sayıma geçildi. Fabrizio Romano, Fenerbahçe'nin Joey Veerman ile görüşmeleri tamamladığını ve PSV Eindhoven ile masaya oturmaya hazırlandığını duyurdu.

FENERBAHÇE JOEY VEERMAN TRANSFERİNDE BONSERVİS AŞAMASINDA

27 yaşındaki Hollandalı orta sahayla söz kesen Fenerbahçe, 1 Ocak 2026'da aktifleşecek olan 23 milyon Euroluk serbest kalma maddesini de kullanmaya karar verdi. Halihazırda oyuncu ve PSV arasındaki sözleşmenin sürecini bekleyen sarı lacivertli yönetim, ardından ise kritik hamleyi ara transfer döneminde gerçekleştirmeyi hedefliyor.

FENERBAHÇE'NİN TRANSFER GÜNDEMİNDEKİ JOEY VEERMAN VE PERFORMANSI

Fenerbahçe'nin sürpriz transfer adayı Joey Veerman, bu sezon PSV Eindhoven ile 22 maça çıkmış ve 8 gol ile 7 asistlik önemli bir skor katkısı sağlamıştı.