Editor
 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe yıldız isimle anlaştı: Fabrizio Romano resmen duyurdu!

Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Joey Veerman için Fabrizio Romano'dan özel bilgi geldi. Ünlü gazeteci, Fenerbahçe ve Joey Veerman arasındaki transfer görüşmelerinde son aşamaya gelindiğini açıkladı.

Fenerbahçe yıldız isimle anlaştı: Fabrizio Romano resmen duyurdu!
Burak Ayaydın
19.12.2025
19.12.2025
Fenerbahçe'de Joey Veerman transferi için geri sayıma geçildi. Fabrizio Romano, Fenerbahçe'nin Joey Veerman ile görüşmeleri tamamladığını ve PSV Eindhoven ile masaya oturmaya hazırlandığını duyurdu.

Fenerbahçe yıldız isimle anlaştı: Fabrizio Romano resmen duyurdu!

FENERBAHÇE JOEY VEERMAN TRANSFERİNDE BONSERVİS AŞAMASINDA

27 yaşındaki Hollandalı orta sahayla söz kesen Fenerbahçe, 1 Ocak 2026'da aktifleşecek olan 23 milyon Euroluk serbest kalma maddesini de kullanmaya karar verdi. Halihazırda oyuncu ve PSV arasındaki sözleşmenin sürecini bekleyen sarı lacivertli yönetim, ardından ise kritik hamleyi ara transfer döneminde gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe yıldız isimle anlaştı: Fabrizio Romano resmen duyurdu!

FENERBAHÇE'NİN TRANSFER GÜNDEMİNDEKİ JOEY VEERMAN VE PERFORMANSI

Fenerbahçe'nin sürpriz transfer adayı Joey Veerman, bu sezon PSV Eindhoven ile 22 maça çıkmış ve 8 gol ile 7 asistlik önemli bir skor katkısı sağlamıştı.

PSV'NİN TRANSFERDEKİ TAVRI NE YÖNDE?
Hollanda devi, sözleşmedeki kural gereği oluşacak bir veda senaryosuna hazır olduğunu açıklamıştı.
Türkiye'yi sarsan operasyonda yeni gelişme! Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saran şüpheli olarak ifadeye çağrıldı
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan ayrılık kararı: Bir bilet daha kesildi!
