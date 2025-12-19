Fenerbahçe yıldız isimle anlaştı: Fabrizio Romano resmen duyurdu!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Fenerbahçe'de Joey Veerman transferi için geri sayıma geçildi. Fabrizio Romano, Fenerbahçe'nin Joey Veerman ile görüşmeleri tamamladığını ve PSV Eindhoven ile masaya oturmaya hazırlandığını duyurdu.
27 yaşındaki Hollandalı orta sahayla söz kesen Fenerbahçe, 1 Ocak 2026'da aktifleşecek olan 23 milyon Euroluk serbest kalma maddesini de kullanmaya karar verdi. Halihazırda oyuncu ve PSV arasındaki sözleşmenin sürecini bekleyen sarı lacivertli yönetim, ardından ise kritik hamleyi ara transfer döneminde gerçekleştirmeyi hedefliyor.
Fenerbahçe'nin sürpriz transfer adayı Joey Veerman, bu sezon PSV Eindhoven ile 22 maça çıkmış ve 8 gol ile 7 asistlik önemli bir skor katkısı sağlamıştı.