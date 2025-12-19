Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan ayrılık kararı: Bir bilet daha kesildi!

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan bir ayrılık kararı daha geldi ve Jonas Svensson da listeye en tepeden dahil oldu. Zira 32 yaşındaki sağ bekin kontratı yaz döneminde sona erecekken, Sergen Yalçın ise Beşiktaş adına olası bir 'ara transfer' vedasının daha doğru olacağını belirtti.

BEŞİKTAŞ'TA SERGEN YALÇIN'DAN AYRILIK KARARI

Beşiktaş'ta yapılanma süreci devam ediyor! Sergen Yalçın yönetiminde kadroyu güçlendirmeyi hedefleyen Beşiktaş yönetimi, an itibarıyla Jonas Svensson için de teklifleri değerlendirmeye karar verdi. Siyah beyazlılar, ara transfer döneminde menajerlik sürecini gözetecek ve makul bir anlaşmayla birlikte de Norveçli savunmacının veda tarihini daha öne çekmeye çalışacak.

BEŞİKTAŞ'TA SERGEN YALÇIN'DAN YENİ TRANSFERLER

David Jurasek ve Jonas Svensson gibi savunmacıların takımdan ayrılmasını isteyen Sergen Yalçın, ardından ise kendi belirlediği isimler özelinde yeni takviyeler planladı.

JONAS SVENSSON VE BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Bu sezon formadan uzak kalan Jonas Svensson, şu ana kadar 10 maça çıkmış ve 720 dakika süre alıp, 2 de asist katkısı sağlamıştı.