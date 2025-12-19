Menü Kapat
Editor
 Burak Ayaydın

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan ayrılık kararı: Bir bilet daha kesildi!

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ta, Jonas Svensson'un da ayrılık bileti kesildi. Halihazırda Beşiktaş adına kadro planlamaları yapan Sergen Yalçın, formadan uzak kalan Jonas Svensson için beklenen sonu öne çekti.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan ayrılık kararı: Bir bilet daha kesildi!
Burak Ayaydın
19.12.2025
19.12.2025
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan bir ayrılık kararı daha geldi ve Jonas Svensson da listeye en tepeden dahil oldu. Zira 32 yaşındaki sağ bekin kontratı yaz döneminde sona erecekken, Sergen Yalçın ise Beşiktaş adına olası bir 'ara transfer' vedasının daha doğru olacağını belirtti.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan ayrılık kararı: Bir bilet daha kesildi!

BEŞİKTAŞ'TA SERGEN YALÇIN'DAN AYRILIK KARARI

Beşiktaş'ta yapılanma süreci devam ediyor! Sergen Yalçın yönetiminde kadroyu güçlendirmeyi hedefleyen Beşiktaş yönetimi, an itibarıyla Jonas Svensson için de teklifleri değerlendirmeye karar verdi. Siyah beyazlılar, ara transfer döneminde menajerlik sürecini gözetecek ve makul bir anlaşmayla birlikte de Norveçli savunmacının veda tarihini daha öne çekmeye çalışacak.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan ayrılık kararı: Bir bilet daha kesildi!

BEŞİKTAŞ'TA SERGEN YALÇIN'DAN YENİ TRANSFERLER

David Jurasek ve Jonas Svensson gibi savunmacıların takımdan ayrılmasını isteyen Sergen Yalçın, ardından ise kendi belirlediği isimler özelinde yeni takviyeler planladı.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan ayrılık kararı: Bir bilet daha kesildi!

JONAS SVENSSON VE BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Bu sezon formadan uzak kalan Jonas Svensson, şu ana kadar 10 maça çıkmış ve 720 dakika süre alıp, 2 de asist katkısı sağlamıştı.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan ayrılık kararı: Bir bilet daha kesildi!

Sıkça Sorulan Sorular

BEŞİKTAŞ JONAS SVENSSON'U NEREDEN TRANSFER ETMİŞTİ?
Kartal, deneyimli bek oyuncusunu Adana Demirspor'dan kadrosuna katmıştı.
ETİKETLER
#Futbol
#Spor
