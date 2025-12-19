Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

11. Yargı Paketi son durum! 11. Yargı Paketi ne zaman yürürlüğe girecek?

11. Yargı Paketi son durum, son dakika 11. Yargı Paketi haberleri ile takip ediliyor. 11. Yargı Paketi ne zaman yürürlüğe girecek sorusunun yanı sıra 11. Yargı Paketi’nde neler var olduğu da merak edilmekte. TBMM gündeminde yer alan ve kamuoyunda “11. Yargı Paketi” olarak anılan Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, infaz rejiminden bilişim suçlarına, silahla ateş açılmasından fiyat tarifelerine kadar geniş bir alanı kapsayan düzenlemeler içeriyor. 11. Yargı Paketi onaylandı mı? İşte 11. Yargı Paketi ne zaman yasalaşacak detayları…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
11. Yargı Paketi son durum! 11. Yargı Paketi ne zaman yürürlüğe girecek?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.12.2025
saat ikonu 18:36
|
GÜNCELLEME:
19.12.2025
saat ikonu 18:36

Adalet Komisyonu’nda kabul edilen ve 12 farklı kanunda değişiklik öngören 11. , Genel Kurul sürecine hazırlanıyor. 38 maddeden oluşan teklif, ceza adaleti sistemi ve uygulamalarına ilişkin kapsamlı düzenlemeler içeriyor.

11. Yargı Paketi son durum! 11. Yargı Paketi ne zaman yürürlüğe girecek?

11. YARGI PAKETİ SON DURUM

TBMM Genel Kurulu, 2026 yılı bütçe görüşmelerini 21 Aralık Pazar günü tamamlamasının ardından yasama çalışmalarına ara vermeden devam edecek. Bütçe maratonunun bitmesiyle birlikte, daha önce komisyon aşamasını geçen kanun teklifleri Genel Kurul gündemine alınacak. Bu kapsamda kamuoyunda “11. Yargı Paketi” olarak bilinen kanun teklifinin de görüşülmesi planlanıyor.

11. Yargı Paketi son durum! 11. Yargı Paketi ne zaman yürürlüğe girecek?

Genel Kurul, haftalık çalışmalarına 23 Aralık Salı günü başlayacak. İlk olarak Libya’ya asker gönderilmesine ilişkin tezkerenin ele alınacağı oturumun ardından, süresi 31 Aralık 2025’te dolacak bazı düzenlemeler nedeniyle gündeme alınan yargı paketi görüşmelerine geçilmesi öngörülüyor. Teklif, ceza ve infaz sistemine ilişkin önemli değişiklikler barındırıyor.

23, 24 ve 25 Aralık tarihlerinde yapılacak Genel Kurul birleşimlerinde teklifin tüm maddelerinin ele alınması bekleniyor. Görüşmelerin bu tarihlerde tamamlanması halinde, 11. Yargı Paketi’nin yılbaşından önce yasalaşması planlanıyor.

11. Yargı Paketi son durum! 11. Yargı Paketi ne zaman yürürlüğe girecek?

11. YARGI PAKETİ NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

11. Yargı Paketi kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmesinin ardından Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla birlikte yürürlüğe girmesi öngörülüyor. Meclis takvimine göre, teklifin Aralık ayı sonuna kadar yasalaştırılması hedefleniyor. Bu takvim doğrultusunda yürürlük sürecinin de yıl sonu itibarıyla başlaması bekleniyor.

11. Yargı Paketi son durum! 11. Yargı Paketi ne zaman yürürlüğe girecek?

Teklifte yer alan infaz düzenlemeleri, 31 Temmuz 2023 ve öncesinde işlenen suçlar bakımından uygulanacak. Bu kapsamda, belirli suçlar hariç olmak üzere hükümlülerin ceza infaz süreçlerinde değişiklik yapılması öngörülüyor. Düzenlemelerin yürürlüğe girmesiyle birlikte infaz uygulamalarında yeni bir dönem başlayacak.

Yargı paketinde, bazı maddelerin uygulama süresinin dolması nedeniyle yeniden düzenlenmesi de yer alıyor. Bu düzenlemeler, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ilgili kurumlar tarafından uygulanacak.

11. Yargı Paketi son durum! 11. Yargı Paketi ne zaman yürürlüğe girecek?

11. YARGI PAKETİ MADDELERİ

Teklifte, örgüt faaliyeti kapsamında çocukların suçta araç olarak kullanılması halinde örgüt yöneticilerine verilen cezaların yarısından bir katına kadar artırılması yer alıyor. Bu düzenleme ile çocukları suça sürükleyen yapılarla mücadelede ceza miktarları artırılıyor.

Kurusıkı silahlar, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçu kapsamına alınıyor. Bu silahlarla suç işlenmesi halinde 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası verilmesi öngörülüyor. Ayrıca taksirle yaralama suçunda hapis cezasının alt ve üst sınırları yükseltilerek ceza aralıkları yeniden belirleniyor.

11. Yargı Paketi son durum! 11. Yargı Paketi ne zaman yürürlüğe girecek?

Teklifte yer alan diğer düzenlemeler özetle şöyledir:

  • Güveni kötüye kullanma suçunun konusunun motorlu kara, deniz veya hava taşıtı olması halinde cezanın bir kat artırılması.
  • Ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulmasının yanı sıra, ulaşım araçlarının hareketinin engellenmesinin de suç kapsamına alınması ve cezaların artırılması.
  • Bölge adliye mahkemesi ceza dairelerine, ilk derece mahkemesi kararlarında hukuka aykırılık tespit edilmesi halinde bozma yetkisi verilmesi.
  • Esnaf ve sanatkârların fiyat tarifelerinde Ticaret Bakanlığı’nın olumsuz görüş bildirdiği durumlarda, tarifelerin 15 gün içinde uzlaşma komisyonunca değerlendirilmesi.
  • Yayın içeriği nedeniyle kişilik haklarının ihlal edildiğini düşünen kişilere, sulh ceza hakimliğine başvurarak içeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesi imkânı tanınması.
  • Erişim engelleme kararlarını uygulamayan erişim sağlayıcılar ile içerik ve yer sağlayıcı sorumlularına 1000 günden 5 bin güne kadar adli para cezası verilmesi.
  • 1 Ocak 2016 tarihinden önceye ait ödenmemiş genel sağlık sigortası primleri ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zamlarının tahsilinden vazgeçilmesi.
  • Nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık ve banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçlarında kullanılan mobil hatların, soruşturma kapsamında hakim kararıyla ya da savcının yazılı emriyle kesilebilmesi.
  • Terör, örgütlü suçlar ve belirli ağır suçlar hariç olmak üzere, 31 Temmuz 2023 ve öncesinde işlenen suçlar bakımından hükümlülerin kapalı cezaevinden açık cezaevine, açık cezaevinden denetimli serbestliğe 3 yıl daha erken ayrılabilmesi.
ETİKETLER
#tbmm
#yargı paketi
#infaz
#Ceza Adaleti
#11. Yargı Paketi
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.