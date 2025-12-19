11. Yargı Paketi son durum! 11. Yargı Paketi ne zaman yürürlüğe girecek?

TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edilen ve 12 farklı kanunda değişiklik öngören 11. Yargı Paketi, Genel Kurul sürecine hazırlanıyor. 38 maddeden oluşan teklif, ceza adaleti sistemi ve infaz uygulamalarına ilişkin kapsamlı düzenlemeler içeriyor.

11. YARGI PAKETİ SON DURUM

TBMM Genel Kurulu, 2026 yılı bütçe görüşmelerini 21 Aralık Pazar günü tamamlamasının ardından yasama çalışmalarına ara vermeden devam edecek. Bütçe maratonunun bitmesiyle birlikte, daha önce komisyon aşamasını geçen kanun teklifleri Genel Kurul gündemine alınacak. Bu kapsamda kamuoyunda “11. Yargı Paketi” olarak bilinen kanun teklifinin de görüşülmesi planlanıyor.

Genel Kurul, haftalık çalışmalarına 23 Aralık Salı günü başlayacak. İlk olarak Libya’ya asker gönderilmesine ilişkin tezkerenin ele alınacağı oturumun ardından, süresi 31 Aralık 2025’te dolacak bazı düzenlemeler nedeniyle gündeme alınan yargı paketi görüşmelerine geçilmesi öngörülüyor. Teklif, ceza ve infaz sistemine ilişkin önemli değişiklikler barındırıyor.

23, 24 ve 25 Aralık tarihlerinde yapılacak Genel Kurul birleşimlerinde teklifin tüm maddelerinin ele alınması bekleniyor. Görüşmelerin bu tarihlerde tamamlanması halinde, 11. Yargı Paketi’nin yılbaşından önce yasalaşması planlanıyor.

11. YARGI PAKETİ NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

11. Yargı Paketi kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmesinin ardından Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla birlikte yürürlüğe girmesi öngörülüyor. Meclis takvimine göre, teklifin Aralık ayı sonuna kadar yasalaştırılması hedefleniyor. Bu takvim doğrultusunda yürürlük sürecinin de yıl sonu itibarıyla başlaması bekleniyor.

Teklifte yer alan infaz düzenlemeleri, 31 Temmuz 2023 ve öncesinde işlenen suçlar bakımından uygulanacak. Bu kapsamda, belirli suçlar hariç olmak üzere hükümlülerin ceza infaz süreçlerinde değişiklik yapılması öngörülüyor. Düzenlemelerin yürürlüğe girmesiyle birlikte infaz uygulamalarında yeni bir dönem başlayacak.

Yargı paketinde, bazı maddelerin uygulama süresinin dolması nedeniyle yeniden düzenlenmesi de yer alıyor. Bu düzenlemeler, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ilgili kurumlar tarafından uygulanacak.

11. YARGI PAKETİ MADDELERİ

Teklifte, örgüt faaliyeti kapsamında çocukların suçta araç olarak kullanılması halinde örgüt yöneticilerine verilen cezaların yarısından bir katına kadar artırılması yer alıyor. Bu düzenleme ile çocukları suça sürükleyen yapılarla mücadelede ceza miktarları artırılıyor.

Kurusıkı silahlar, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçu kapsamına alınıyor. Bu silahlarla suç işlenmesi halinde 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası verilmesi öngörülüyor. Ayrıca taksirle yaralama suçunda hapis cezasının alt ve üst sınırları yükseltilerek ceza aralıkları yeniden belirleniyor.

Teklifte yer alan diğer düzenlemeler özetle şöyledir: