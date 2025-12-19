Af yasası çıkacak mı? 11. Yargı paketi genel af

11. Yargı Paketi ile ilgili son dakika gelişmeleri 19 Aralık Cuma günü vatandaşlar tarafından dikkatle takip ediliyor.

TBMM Adalet Komisyonu'nda ele alınan ve kamuoyunda 11. Yargı Paketi olarak bilinen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, geçtiğimiz günlerde onaylanmıştı.

11. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

11. Yargı Paketi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi.

Teklif henüz yasalaşmış değil.

11. Yargı Paketi TBMM'den geçtikten sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

11. YARGI PAKETİ'NDE GENEL AF VAR MI?

11. Yargı Paketi ile “Kovid-19 düzenlemesi” olarak bilinen, kapalı cezaevinden açık cezaevine, açık cezaevinden de denetimli serbestliğe daha erken ayrılmayı öngören düzenlemenin kapsamı genişletilecek.

Bu düzenlemeye, 31 Temmuz 2023 öncesinde suç işleyenler de dahil edilecek.

Terör ve örgütlü suçlar, alt soy ve üst soya, kardeşe, eşe, boşanılan eşe, kadına, çocuklara, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye yönelik kasten öldürme, cinsel saldırı ile çocuğun cinsel istismarı suçları hariç olmak üzere, 31 Temmuz 2023 tarihi ve öncesinde işlenmiş suçlar nedeniyle kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlülerden, toplam hapis cezası 10 yıldan az ise 1 ayını, 10 yıl ve daha fazla ise 3 ayını bu kurumlarda geçirip ilgili mevzuat uyarınca açık ceza infaz kurumlarına ayrılmasına 3 yıl veya daha az süre kalanlar, bu koşulların oluştuğu tarih itibarıyla açık ceza infaz kurumlarına ayrılabilecek.

Bu kapsamda genel bir af uygulaması ise söz konusu değil.