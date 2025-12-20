AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KİRALAMA İLANI



İHALENİN KONUSU

Avcılar İlçe Genelinde Oluşan Ambalaj Atıklarının Evsel Nitelikli Atıklardan Ayrı Toplanması, Taşınması Ve Değerlendirilmesi hakkının 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi gereğince açık teklif ihale usulü ile 1 (bir) yıl süre ile kiraya verilmesi



İHALEYE İLİŞKİN BİLGİLER

İşin Adı Avcılar İlçe Genelinde Oluşan Ambalaj Atıklarının Evsel Nitelikli Atıklardan Ayrı Toplanması, Taşınması Ve Değerlendirilmesi hakkının Kiraya Verilmesi İşi İşin Yapılacağı Yer Avcılar İlçesi Encümen Kararı 09/12/2025 tarih ve 1201 Karar No İşim Süresi Sözleşme Tarihinden İtibaren 1 (bir) Takvim Yılı İşin Miktarı ve Niteliği Avcılar İlçe Genelinde ortalama aylık 185 Ton Ambalaj Atıklarının Toplanması, Taşınması Ve Değerlendirilmesi Hakkının Kiraya Verilmesi İşi İşin Muhammen Bedeli 769.200.00 TL+ KDV (1 yıllık muhammen bedel) Geçici Teminat 23.076,00 TL İhale Tarihi ve Saati 13.01.2026 Salı Günü Saat 15:15 İhalenin Yapılacağı Yer İhale Komisyonu Encümen Toplantı Odası İhalenin Yapılacağı Adres Avcılar Belediye Başkanlığı - Ambarlı Mahallesi Naim Süleymanoğlu Sok No:10 Avcılar/İSTANBUL İhale Usulü 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 45. Maddesi Uyarınca Açık Teklif Usulü İhale İlan Şekli Yerel Gazete İlanı- İnternet Haber Sitesi, Belediye İlan Panosu, Belediye Web Sitesi İhale İlan Adedi 2 (iki) defa İhale Dokümanının Bedelsiz Görüleceği ve Satın Alınacağı Yer Avcılar Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü İhale Dokümanı Satın Alma Bedeli 1.000,00 TL (bintürklirası)

İHALEYE KATILIM SAĞLAYACAK İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER VE YETERLİLİK KRİTERLERİ



İhaleye katılım sağlayacak istekliler aşağıda belirtilen belgeleri, ihale dokümanının genel şartnamesinde belirtilen hususlara uygun olarak temin edecekler ve idareye sunacaklardır.



1) Adres ve İletişim Bilgileri

Gerçek veya Tüzel Kişinin Tebligat için Türkiye’de kanuni adres beyanı (Beyanda telefon, faks ve varsa elektronik posta adresinin belirtilmesi gerekmektedir.)

2) Oda Kayıt Belgesi

Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösteren Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, Yer Mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge

3) Noter Onaylı İmza Sirküleri

Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi/sirküleri ile ekinde T.C. Kimlik Numarasını içerir nüfus kayıt örneği belgesi. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli onaylı imza beyannamesi/ sirküleri ile ekinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları teşvik eden belgeler



4) Gerçek veya Tüzel Kişinin Vekâleten ihaleye katılması halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.



5) Dernek, Birlik, Vakıflar için ihaleye katılmak üzere yetki belgesi, karar defterinin ve tüzüğünün aslı veya noter tasdikli sureti, yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi ve dernekler için dernek tüzüğünün onaylı sureti.



6) Gerçek veya Tüzel Kişinin Sosyal Güvenlik Kurumu’na ve Vergi Dairesi’ne kesinleşmiş borcu olmadığına dair ihale ilan tarihinden sonra alınmış belgeler (yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir.)



7) Gerçek veya Tüzel Kişinin Avcılar Belediyesi’ne herhangi bir borcu olmadığına dair Avcılar Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden ihale ilan tarihinden sonra alınmış borcu yoktur yazısı.



8) Gerçek veya Tüzel Kişinin ihalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair belge. (internet çıktısı ile belgelenebilir)



9) İhaleye katılım sağlayacak Gerçek veya Tüzel Kişi tarafından ihale dokümanlarının her sayfası imzalanacak. (ortak girişimlerde tarafların hepsi imzalayacak)



10) İhaleye katılım sağlayacak Gerçek veya Tüzel Kişi tarafından İhale ilanında belirtilen %3 geçici teminat miktarı kadar geçici teminat mektubu veya geçici teminat makbuzunun aslı sunulacaktır. (Teminat mektubunda limit içi süresiz şartı aranacak ve banka teyit yazılı olacaktır) (geçici teminatın ortak girişimlerde pilot ortak tarafından sunulması yeterlidir.)



11) Gerçek veya Tüzel Kişi tarafından ihale dokümanının idareden satın alındığına dair onaylı belge (dekont veya makbuz)



12) İhaleye katılım sağlayacak Gerçek veya Tüzel Kişiye ait olmak üzere; 17.06.2011 tarih ve 27967 sayılı R.G.’de yayımlanan “Bazı Tehlikesiz Atıklarının Geri Kazanımı Tebliği” ekli listesinde kodları belirtilen (20 01 01-Kağıt ve Karton, 20 01 02-Cam, 20 01 39-Plastikler ve 20 01 40-Metal) tehlikesiz atıklar için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan alınmış ihale tarihi itibari ile geçerli Tehlikesiz Atıklar Toplama-Ayırma Belgesi. (ortak girişimlerde pilot ortağın sunması yeterlidir.)



13) İhaleye katılım sağlayacak Gerçek veya Tüzel Kişiye ait olmak üzere; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan alınmış Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma Tip-1 veya Tip-2 Çevre İzin ve Lisansı/Geçici Faaliyet Belgesi. (ortak girişimlerde pilot ortağın sunması yeterlidir.)



14) İsteklinin ortak girişim olması halinde;

İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri tarafından yukarıdaki maddelerde belirtilen belgeler Ortaklarca imzalanan noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. Katılımcının ortaklarına ait hisse miktarlarını, nominal değerini ve oranını gösteren bir tablo ekinde sunulan noter tasdikli pay defteri sureti.

GENEL ESASLAR

1) İstekliler yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğunu noterce onaylanmış örneklerini ya da idarece asılları görülerek “aslı idarece görülmüştür” yapılmış suretlerini vermek zorundadır.



2) İstekliler bu ihalede istenilen belgeleri en geç 12.01.2026 Pazartesi günü saat 15:00’a kadar Avcılar Belediyesi İklim Değişikliği Ve Sıfır Atık Müdürlüğü’ne teslim edilecektir. İlgili müdürlük tarafından istekli tarafından sunulan belgelerin ihale şartnamesi ve ekleri ile ihale ilan şartlarına uygunluğu kontrol edilecek, yeterlilik kraterlerini sağlayanlara yalnızca bu ihaleye iştirak edeceğine dair İhaleye Giriş Belgesi verilecektir.



3) İhaleye Giriş Belgesi alan istekliler bu belge ile birlikte ihale saatinde ihalenin yapılacağı yerde hazır bulunacaklardır. İhaleye Giriş Belgesi alamayanlar bu ihaleye katılamazlar.



4) İdare, ihale gününe kadar ilan edilen ihaleden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.



5) İhale komisyonu gerekçesini kararda belirtmek şartı ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhale komisyonunun ihale yapmama kararına itiraz edilemez.



6) Vergi, resim ve harçlarla sözleșme giderleri ile bu iş için yapılmış olan ihale/ilan bedelleri ve karar pulu, sözleşme esnasında ihaleyi kazanan firma tarafından defaten ödenecektir.



7) Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.



8) Bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, ihale şartnamesinde ihaleye ilişkin tüm bilgiler, ihaleye katılım şartları ve yeterlik kriterleri ile belgelerin sunuluş şekilleri ayrıntılı belirtilmiştir. İsteklilerin ihaleye teklif vermeden önce dokümanlarını incelemeleri, teklifleri ile ihaleye ilişkin katılım ve yeterlilik belgelerini ihale şartnamesi ve eklerinde belirtilen hükümlere uygun olarak vermeleri gerekmektedir.





İLAN OLUNUR.