T.C. İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 17. CEZA DAİRESİ

İ L A N M E T N İ

ESAS NO : 2025/3109 KARAR NO : 2025/2779 SANIK : MERT DERVİŞ (20702485356) SUÇ TARİHİ : 18/06/2022 KARAR TARİHİ : 14/07/2025 HÜKÜM : İstinaf başvurusunun düzeltilerek esastan reddi

Tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemeyen ve adresi meçhul sayılan yukarıda kimlik ve adres bilgileri yazılı sanığa özeti yazılı kararın Tebligat Kanunu'nun 28 ve müteakip maddeleri gereğince İstanbul ilinde yayımlanan yerel bir gazetede ilanından itibaren İKİ HAFTA sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde Dairemize veya bulunulan yer mahkemelerine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine başvurmak suretiyle temyiz başvurusunda bulunabileceği, yasal bir başvuru olmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususu İLANEN tebliğ olunur. 17/12/2025