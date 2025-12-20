İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 17. CEZA DAİRESİ

Kategoriler
İ L A N M E T N İ
|ESAS NO
|: 2025/3109
|KARAR NO
|: 2025/2779
|SANIK
|: MERT DERVİŞ (20702485356)
|SUÇ TARİHİ
|: 18/06/2022
|KARAR TARİHİ
|: 14/07/2025
|HÜKÜM
|: İstinaf başvurusunun düzeltilerek esastan reddi
Tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemeyen ve adresi meçhul sayılan yukarıda kimlik ve adres bilgileri yazılı sanığa özeti yazılı kararın Tebligat Kanunu'nun 28 ve müteakip maddeleri gereğince İstanbul ilinde yayımlanan yerel bir gazetede ilanından itibaren İKİ HAFTA sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde Dairemize veya bulunulan yer mahkemelerine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine başvurmak suretiyle temyiz başvurusunda bulunabileceği, yasal bir başvuru olmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususu İLANEN tebliğ olunur. 17/12/2025