Beşiktaş-Çaykur Rizespor | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

Beşiktaş, Süper Lig'in devre arası öncesinde Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Hakem olarak Cihan Aydın'ın düdük çalacağı karşılaşma, bu akşam saat 20.00 itibarıyla başlayacak ve iki takım adına yeni bir seri yakalama yolunda önemli bir adım olacak.

BEŞİKTAŞ-ÇAYKUR RİZESPOR MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, G. Paulista, Gökhan Sazdağı, T. Djalo, Emirhan Topçu, Salih, M. Rashica, V. Cerny, Orkun Kökçü, Devrim Şahin, T. Abraham.

Çaykur Rizespor: Erdem Canpolat, Samet Akaydin, Mithat Pala, M. Sagnan, C. Hojer, G. Papanikolaou, Q. Laçi, A. Sowe, I. Olawoyin, J. Rak-Sakyi, L. Augusto.

BEŞİKTAŞ'TA RAFA SILVA KADRODA

Sergen Yalçın ile ipleri koparan ve uzun süredir Beşiktaş formasıyla sahaya çıkmayan Rafa Silva, Çaykur Rizespor kafilesine dahil edildi ve şans bulması durumunda da haftalar sonra futbol oynayacak.

BEŞİKTAŞ ÜST SIRALARI HEDEFLİYOR

Ara transfer döneminde kritik takviyeler gerçekleştirecek olan Beşiktaş, lig tatili öncesinde kayıpsız ilerlemek istiyor.

ÇAYKUR RİZESPOR İÇİN ZORLU HESAPLAR

Karadeniz ekibi, İstanbul deplasmanından puansız ayrılması durumunda küme hattına iyice yaklaşacak ve ligin geri kalanında zorlu bir mücadele vermek zorunda kalacak.

ORKUN KÖKÇÜ'NÜN SESSİZLİĞİ DEVAM EDİYOR

Beşiktaş tarihinin en pahalı transferi olan Orkun Kökçü; ligin ilk yarısı bitmek üzereyken, siyah beyazlı formayla şu ana kadar gol sevinci yaşayamamıştı.