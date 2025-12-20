Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Beşiktaş-Çaykur Rizespor | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında, Beşiktaş ve Çaykur Rizespor sahaya çıkıyor. Lige verilecek ara öncesinde hata yapmak istemeyen iki takımın kritik mücadelesine dair tüm detaylar ve canlı maç anlatımı haberimizde.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Beşiktaş-Çaykur Rizespor | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
20.12.2025
saat ikonu 00:06
|
GÜNCELLEME:
20.12.2025
saat ikonu 00:27

Beşiktaş, Süper Lig'in devre arası öncesinde Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Hakem olarak Cihan Aydın'ın düdük çalacağı karşılaşma, bu akşam saat 20.00 itibarıyla başlayacak ve iki takım adına yeni bir seri yakalama yolunda önemli bir adım olacak.

Beşiktaş-Çaykur Rizespor | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

BEŞİKTAŞ-ÇAYKUR RİZESPOR MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, G. Paulista, Gökhan Sazdağı, T. Djalo, Emirhan Topçu, Salih, M. Rashica, V. Cerny, Orkun Kökçü, Devrim Şahin, T. Abraham.

Beşiktaş-Çaykur Rizespor | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

Çaykur Rizespor: Erdem Canpolat, Samet Akaydin, Mithat Pala, M. Sagnan, C. Hojer, G. Papanikolaou, Q. Laçi, A. Sowe, I. Olawoyin, J. Rak-Sakyi, L. Augusto.

BEŞİKTAŞ'TA RAFA SILVA KADRODA

Sergen Yalçın ile ipleri koparan ve uzun süredir Beşiktaş formasıyla sahaya çıkmayan Rafa Silva, Çaykur Rizespor kafilesine dahil edildi ve şans bulması durumunda da haftalar sonra futbol oynayacak.

Beşiktaş-Çaykur Rizespor | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

BEŞİKTAŞ ÜST SIRALARI HEDEFLİYOR

Ara transfer döneminde kritik takviyeler gerçekleştirecek olan Beşiktaş, lig tatili öncesinde kayıpsız ilerlemek istiyor.

Beşiktaş-Çaykur Rizespor | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

ÇAYKUR RİZESPOR İÇİN ZORLU HESAPLAR

Karadeniz ekibi, İstanbul deplasmanından puansız ayrılması durumunda küme hattına iyice yaklaşacak ve ligin geri kalanında zorlu bir mücadele vermek zorunda kalacak.

Beşiktaş-Çaykur Rizespor | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

ORKUN KÖKÇÜ'NÜN SESSİZLİĞİ DEVAM EDİYOR

Beşiktaş tarihinin en pahalı transferi olan Orkun Kökçü; ligin ilk yarısı bitmek üzereyken, siyah beyazlı formayla şu ana kadar gol sevinci yaşayamamıştı.

Beşiktaş-Çaykur Rizespor | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

Sıkça Sorulan Sorular

RAFA SILVA KONUSU NASIL İLERLEYECEK?
Beşiktaş'ın, yıldız ismi ara transferde takımdan göndermesi ve ön bölgeye yeni bir hücumcu kazandırması bekleniyor.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Mert Günok'tan Sergen Yalçın'a rest: Beşiktaş'ta ayrılık kapıda!
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan ayrılık kararı: Bir bilet daha kesildi!
ETİKETLER
#Spor
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.