Mert Günok'tan Sergen Yalçın'a rest: Beşiktaş'ta ayrılık kapıda!

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ta Mert Günok krizi yaşanıyor. Deneyimli kaleci, Sergen Yalçın'ın Beşiktaş adına yaptığı Ersin Destanoğlu tercihiyle birlikte siyah beyazlılara veda etmek istiyor.

BEŞİKTAŞ'TA MERT GÜNOK VEDASI

2026 Dünya Kupası serüveninde yer almak isteyen 36 yaşındaki Mert Günok, kariyerinin son döneminde oynayacağı bir takıma transfer olmaya karar verdi ve Beşiktaş ile ayrılık kritiğini gündemine aldı! Şu an için Sergen Yalçın'ın birinci kaleci olarak Ersin Destanoğlu'nu belirlediği günlerde, Mert Günok da resmen ipleri kopardı.

MERT GÜNOK VE BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Sergen Yalçın'ın takımın başına gelmesiyle birlikte formadan uzaklaşan Mert Günok, bu sezon 13 maçta kaleyi korumuş ve 21 gol yemişti.