AÖL Açık Lise sınav giriş belgesi nereden, nasıl alınır? Sınav bu hafta sonu yapılacak

AÖL sınav giriş belgesi nereden ve nasıl alınır açıklandı. Açık lise sınav giriş belgesi nasıl, nereden alınır merak ediliyordu. Açık Öğretim Lisesi öğrencileri için 1. dönem sınav süreci yaklaşırken, sınav takvimi, oturum saatleri ve sınav giriş belgesine ilişkin ayrıntılar da netleşti. Aralık ayında yüz yüze yapılacak sınavlara katılacak adayların, sınavdan önce fotoğraflı sınav giriş belgelerini temin etmesi gerekiyor. İşte Açık Öğretim Lisesi sınav giriş belgesi alma yolu…

AÖL Açık Lise sınav giriş belgesi nereden, nasıl alınır? Sınav bu hafta sonu yapılacak
Haber Merkezi
19.12.2025
19.12.2025
1. dönem sınavları için geri sayım başladı. Sınavlara katılacak öğrenciler, sınav yerleri ve giriş belgelerine ilişkin duyuruları yakından takip ediyor.

AÖL Açık Lise sınav giriş belgesi nereden, nasıl alınır? Sınav bu hafta sonu yapılacak

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Açık Öğretim Lisesi öğrencileri, sınavlara katılabilmek için fotoğraflı almak zorunda olacak. AÖL sınav giriş belgesi, öğrencinin sınava gireceği okul, salon ve oturum bilgilerini içeriyor ve sınav günü yanında bulundurulması zorunlu belgeler arasında yer alıyor. Sınav giriş belgesi olmadan ya da geçerli kimlik belgesi bulunmadan sınav salonuna giriş yapılmıyor.

AÖL Açık Lise sınav giriş belgesi nereden, nasıl alınır? Sınav bu hafta sonu yapılacak

AÖL sınav giriş belgesi alma işlemi, 15 Aralık’tan itibaren Milli Eğitim Bakanlığına ait resmî sistemler üzerinden gerçekleştirilecek. Öğrenciler, T.C. kimlik numaraları ve kendilerine tanımlı şifreleriyle sisteme giriş yaptıktan sonra, belgeyi görüntüleyerek çıktısını alabilecek. Fotoğraflı sınav giriş belgesinin okunaklı olması ve üzerinde yer alan bilgilerin eksiksiz görünmesi gerekiyor.

AÖL Açık Lise sınav giriş belgesi nereden, nasıl alınır? Sınav bu hafta sonu yapılacak

AÖL SINAVI NE ZAMAN?

Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavları Aralık ayında tamamlanacak ve sınavlar üç ayrı oturum halinde yapılacak. İlk oturum, 20 Aralık 2025 Cumartesi günü saat 10.00’da başlayacak. Aynı gün yapılacak ikinci oturum ise saat 14.00’te uygulanacak.

Üçüncü oturum, 21 Aralık 2025 Pazar günü saat 10.00’da gerçekleştirilecek. Sınavlar yüz yüze yapılacak ve her oturum için adaylara 100 dakika süre verilecek. Öğrenciler, kayıtlı oldukları derslerden sorumlu olacak ve her ders için ayrı test uygulanacak.

AÖL Açık Lise sınav giriş belgesi nereden, nasıl alınır? Sınav bu hafta sonu yapılacak

AÇIK LİSE SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR, NASIL ÇIKARILIR?

Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi öğrencileri, sınav giriş belgelerini 15 Aralık’tan itibaren https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresi üzerinden alabilecek. Sisteme öğrenci numarası veya T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılması gerekiyor.

AÖL Açık Lise sınav giriş belgesi nereden, nasıl alınır? Sınav bu hafta sonu yapılacak

Sisteme giriş yapan öğrenciler, “Öğrenci Genel Bilgileri” bölümünde yer alan “Sınav Giriş Belgesi” ekranı üzerinden fotoğraflı belgelerini görüntüleyebilecek. Belgenin çıktısı alınarak sınav günü yanında bulundurulması gerekiyor. Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri ise kendi kayıt sistemleri üzerinden aynı işlemi gerçekleştirecek.

AÖL Açık Lise sınav giriş belgesi nereden, nasıl alınır? Sınav bu hafta sonu yapılacak

AÖL SINAVI NASIL OLACAK?

Açık Öğretim Lisesi sınavları, her ders için ayrı olacak şekilde çoktan seçmeli testler halinde uygulanacak. Her testte 10 soru yer alacak ve sorular dört seçenekli olacak. Yanlış cevaplar, puan hesaplamasında dikkate alınmayacak.

Sınav değerlendirmesi 100 tam puan üzerinden yapılacak. Puan hesaplamasında doğru cevap sayısı soru sayısına bölünerek 100 ile çarpılacak ve elde edilen sonuç en yakın tam sayıya yuvarlanacak. Merkez Sınav Kurulu kararıyla iptal edilen sorular değerlendirme dışı bırakılabilecek ya da doğru seçenek esas alınarak puanlamaya dahil edilebilecek.

AÖL Açık Lise sınav giriş belgesi nereden, nasıl alınır? Sınav bu hafta sonu yapılacak

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR?

Sınav giriş belgeleri, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen resmi internet adresleri üzerinden erişime açılacak. Açık Öğretim Lisesi öğrencileri için belge alma işlemleri, aolweb.meb.gov.tr adresi üzerinden yapılacak ve belge üzerinde adayın fotoğrafı yer alacak.

AÖL Açık Lise sınav giriş belgesi nereden, nasıl alınır? Sınav bu hafta sonu yapılacak

Sınav günü adayların, fotoğraflı sınav giriş belgesi ile birlikte üzerinde T.C. kimlik numarası bulunan geçerli bir kimlik belgesini yanında bulundurması gerekiyor. Nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı, T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi, geçerli pasaport ya da KKTC kimlik kartı kabul edilen belgeler arasında yer alıyor.

YORUM YAZ
