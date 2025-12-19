Menü Kapat
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe'ye dev piyango: Jayden Oosterwolde'yi istiyorlar!

Jayden Oosterwolde için transferde Fenerbahçe kritiği başladı. An itibarıyla Premier Lig'den menajerler aracılığıyla haber alan Jayden Oosterwolde, Fenerbahçe'den ayrılmaya olumlu yaklaştı ve kulüp adına ciddi bir bonservis miktarını gündeme taşıdı.

Fenerbahçe'ye dev piyango: Jayden Oosterwolde'yi istiyorlar!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
19.12.2025
saat ikonu 22:58
|
19.12.2025
19.12.2025
saat ikonu 23:01

Fenerbahçe'de ayrılık çanları Jayden Oosterwolde için çalıyor. Uzun zamandır Jayden Oosterwolde'yi izleyen Premier Lig ekipleri, genç savunmacı için resmen nabız yoklamaya başladı ve Fenerbahçeli yıldızın menajerine ulaştı.

Fenerbahçe'ye dev piyango: Jayden Oosterwolde'yi istiyorlar!

FENERBAHÇE'DE JAYDEN OOSTERWOLDE'NİN SÜRPRİZ TRANSFER İHTİMALİ

Jayden Oosterwolde, sakatlığı sebebiyle Fenerbahçe'de uzun zamandır forma giyememiş ve bu sezon itibarıyla sahalara yeniden güçlü bir dönüş yapmıştı! Ardından ise Fenerbahçe ile iyi performanslar gösteren ve doğru bir yatırım olduğu sinyallerini veren Jayden Oosterwolde, uzun zamandır da birkaç kulüp tarafından takip ediliyordu! Süreçten hareketle Premier Lig ekiplerinden de geçer not alan Hollandalı savunmacı, menajerler aracılığıyla Premier Lig müjdesini duydu ve Fenerbahçe'den ayrılma ihtimalini ciddi anlamda düşünmeye başladı.

Fenerbahçe'ye dev piyango: Jayden Oosterwolde'yi istiyorlar!

FENERBAHÇE'DE JAYDEN OOSTERWOLDE PİYANGOSU

Fenerbahçe'nin 2023 yazında 6 milyon Euro bedelle Parma'dan kadrosuna kattığı Jayden Oosterwolde'nin, İngiltere gelişmesiyle birlikte kulüp tarihine geçecek bir bonservis getirmesi bekleniyor! Ayrıca da 24 yaşındaki savunmacı, tarafların anlaşmasıyla birlikte Türkiye'ye veda etmenin doğru bir hamle olabileceğini gözetiyor.

Fenerbahçe'ye dev piyango: Jayden Oosterwolde'yi istiyorlar!

FENERBAHÇE JAYDEN OOSTERWOLDE TRANSFERİNDEN PAY VERECEK

Süper Lig devi; Hollandalı savunmacıyı 7 milyon Euro ve üzerinde bir rakama satarsa, anlaşma gereği elde edilen kârın %30’unu Parma’ya ödeyecek.

JAYDEN OOSTERWOLDE VE FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 23 maça çıkan Jayden Oosterwolde, 2001 dakika süre almış ve 1 asistlik skor katkısı sağlamıştı.

Fenerbahçe'ye dev piyango: Jayden Oosterwolde'yi istiyorlar!

Sıkça Sorulan Sorular

JAYDEN OOSTERWOLDE İLE BAŞKA LİGLERDEN İLGİLENEN VAR MI?
Hollanda devi PSV Eindhoven, yetenekli savunmacıyı uzun zamandır takip ediyordu.
ETİKETLER
#Spor
#Spor
