Fenerbahçe'ye dev piyango: Jayden Oosterwolde'yi istiyorlar!

Fenerbahçe'de ayrılık çanları Jayden Oosterwolde için çalıyor. Uzun zamandır Jayden Oosterwolde'yi izleyen Premier Lig ekipleri, genç savunmacı için resmen nabız yoklamaya başladı ve Fenerbahçeli yıldızın menajerine ulaştı.

FENERBAHÇE'DE JAYDEN OOSTERWOLDE'NİN SÜRPRİZ TRANSFER İHTİMALİ

Jayden Oosterwolde, sakatlığı sebebiyle Fenerbahçe'de uzun zamandır forma giyememiş ve bu sezon itibarıyla sahalara yeniden güçlü bir dönüş yapmıştı! Ardından ise Fenerbahçe ile iyi performanslar gösteren ve doğru bir yatırım olduğu sinyallerini veren Jayden Oosterwolde, uzun zamandır da birkaç kulüp tarafından takip ediliyordu! Süreçten hareketle Premier Lig ekiplerinden de geçer not alan Hollandalı savunmacı, menajerler aracılığıyla Premier Lig müjdesini duydu ve Fenerbahçe'den ayrılma ihtimalini ciddi anlamda düşünmeye başladı.

FENERBAHÇE'DE JAYDEN OOSTERWOLDE PİYANGOSU

Fenerbahçe'nin 2023 yazında 6 milyon Euro bedelle Parma'dan kadrosuna kattığı Jayden Oosterwolde'nin, İngiltere gelişmesiyle birlikte kulüp tarihine geçecek bir bonservis getirmesi bekleniyor! Ayrıca da 24 yaşındaki savunmacı, tarafların anlaşmasıyla birlikte Türkiye'ye veda etmenin doğru bir hamle olabileceğini gözetiyor.

FENERBAHÇE JAYDEN OOSTERWOLDE TRANSFERİNDEN PAY VERECEK

Süper Lig devi; Hollandalı savunmacıyı 7 milyon Euro ve üzerinde bir rakama satarsa, anlaşma gereği elde edilen kârın %30’unu Parma’ya ödeyecek.

JAYDEN OOSTERWOLDE VE FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 23 maça çıkan Jayden Oosterwolde, 2001 dakika süre almış ve 1 asistlik skor katkısı sağlamıştı.