Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Eyüpspor Fenerbahçe muhtemel 11! Fenerbahçe'de 5 oyuncu maç kadrosunda yok

Eyüpspor - Fenerbahçe maç kadrosu ve Fenerbahçe muhtemel 11 belli oldu. Trendyol Süper Lig’de ilk yarının son haftasında Fenerbahçe, Eyüpspor deplasmanında sahaya çıkacak. Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak karşılaşma, ligdeki sıralamayı yakından ilgilendirirken iki takım da haftaya farklı hedeflerle giriyor. Son maçında Konyaspor’u 4-0 mağlup eden sarı-lacivertliler, 16 haftalık periyotta namağlup yoluna devam ediyor. Eyüpspor Fenerbahçe maçı öncesi Fenerbahçe’de 5 eksik oyuncu bulunuyor. İşte Eyüpspor - Fenerbahçe maç kadrosu…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Eyüpspor Fenerbahçe muhtemel 11! Fenerbahçe'de 5 oyuncu maç kadrosunda yok
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.12.2025
saat ikonu 21:29
|
GÜNCELLEME:
19.12.2025
saat ikonu 21:31

’in 17. haftasında ile karşı karşıya gelecek. ’nda oynanacak müsabaka, ligin ilk yarısının kapanış maçı olacak.

Eyüpspor Fenerbahçe muhtemel 11! Fenerbahçe'de 5 oyuncu maç kadrosunda yok

EYÜPSPOR FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Eyüpspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak Trendyol Süper Lig 17. hafta mücadelesi, 20 Aralık Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma, Atatürk Olimpiyat Stadı’nda saat 17.00’de başlayacak ve ligin ilk yarısındaki son randevu olacak.

Fenerbahçe, bu maç öncesinde ligde 16 karşılaşmada 10 galibiyet ve 6 beraberlik alarak 36 puana ulaştı. Sarı-lacivertli ekip, Trabzonspor’un puan kaybı yaşadığı haftada ikinci sıraya yükseldi. Eyüpspor ise 16 haftada topladığı 13 puanla 17. sırada bulunuyor.

Eyüpspor Fenerbahçe muhtemel 11! Fenerbahçe'de 5 oyuncu maç kadrosunda yok

EYÜPSPOR - FENERBAHÇE MAÇ KADROSU

Fenerbahçe cephesinde Eyüpspor karşılaşması öncesinde toplam 5 eksik futbolcu bulunuyor. Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takımlara çağrılan Youssef En-Nesyri ve Dorgeles Nene kadroda yer almayacak. Ayrıca sakatlıkları bulunan Nelson Semedo, Archie Brown ve Çağlar Söyüncü de bu maçta forma giyemeyecek.

Eyüpspor Fenerbahçe muhtemel 11! Fenerbahçe'de 5 oyuncu maç kadrosunda yok

Sarı-lacivertli ekipte kart sınırında bulunan isimler de dikkat çekiyor. Sakatlığı nedeniyle kadroda olması beklenmeyen Archie Brown’ın yanı sıra Edson Alvarez’in de 3 sarı kartı bulunuyor. Meksikalı futbolcu, Eyüpspor karşılaşmasında kart görmesi halinde ligin ikinci yarısının ilk haftasındaki Corendon Alanyaspor maçında cezalı duruma düşecek. Ev sahibi Eyüpspor’da ise Luccas Claro, Calegari ve Emre Akbaba sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almıyor.

Eyüpspor Fenerbahçe muhtemel 11! Fenerbahçe'de 5 oyuncu maç kadrosunda yok

EYÜPSPOR FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Eyüpspor Fenerbahçe maçı beIN Sports ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı takip etmek isteyen beIN Sports kullanıcıları, müsabakayı canlı yayınla izleyebilecek.

Mücadele aynı zamanda TOD platformu üzerinden de yayınlanacak. TOD kullanıcıları, Eyüpspor Fenerbahçe maçını internet bağlantısı aracılığıyla telefon, tablet veya bilgisayarlarından canlı olarak takip edebilecek.

Eyüpspor Fenerbahçe muhtemel 11! Fenerbahçe'de 5 oyuncu maç kadrosunda yok

EYÜPSPOR FENERBAHÇE MUHTEMEL 11

İki takımın karşılaşma öncesinde sahaya çıkması beklenen kadroları belli oldu. Ev sahibi Eyüpspor’un Felipe’nin kalede yer alacağı bir 11 ile sahaya çıkması planlanıyor. Savunmada Serdar, Robin, Emir ve Halil’in görev alması beklenirken orta alanda Stepanenko, Kerem ve Draguş’un forma giymesi öngörülüyor.

Eyüpspor Fenerbahçe muhtemel 11! Fenerbahçe'de 5 oyuncu maç kadrosunda yok

Fenerbahçe’de ise kalede Ederson’un olması bekleniyor. Savunma hattında Nelson Semedo, Skriniar, Oosterwolde ve Levent Mercan yer alırken orta sahada Edson Alvarez, Asensio ve İsmail Yüksek’in forma giymesi planlanıyor. Hücum hattında ise Talisca, Kerem Aktürkoğlu ve Jhon Duran’ın sahada olması bekleniyor.

Eyüpspor Fenerbahçe muhtemel 11! Fenerbahçe'de 5 oyuncu maç kadrosunda yok

Eyüpspor Fenerbahçe muhtemel 11’ler şöyle:

Eyüpspor muhtemel 11: Felipe, Serdar, Robin, Emir, Halil, Stepanenko, Kerem, Draguş, Legowski, Thiam, Umut.

Fenerbahçe muhtemel 11: Ederson, Nelson Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Levent Mercan, Edson Alvarez, Asensio, İsmail Yüksek, Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Jhon Duran.

ETİKETLER
#Futbol
#trendyol süper lig
#eyüpspor
#Atatürk Olimpiyat Stadı
#mac
#Fenerbahçe
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.