Eyüpspor Fenerbahçe muhtemel 11! Fenerbahçe'de 5 oyuncu maç kadrosunda yok

Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında Eyüpspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak müsabaka, ligin ilk yarısının kapanış maçı olacak.

EYÜPSPOR FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Eyüpspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak Trendyol Süper Lig 17. hafta mücadelesi, 20 Aralık Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma, Atatürk Olimpiyat Stadı’nda saat 17.00’de başlayacak ve ligin ilk yarısındaki son randevu olacak.

Fenerbahçe, bu maç öncesinde ligde 16 karşılaşmada 10 galibiyet ve 6 beraberlik alarak 36 puana ulaştı. Sarı-lacivertli ekip, Trabzonspor’un puan kaybı yaşadığı haftada ikinci sıraya yükseldi. Eyüpspor ise 16 haftada topladığı 13 puanla 17. sırada bulunuyor.

EYÜPSPOR - FENERBAHÇE MAÇ KADROSU

Fenerbahçe cephesinde Eyüpspor karşılaşması öncesinde toplam 5 eksik futbolcu bulunuyor. Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takımlara çağrılan Youssef En-Nesyri ve Dorgeles Nene kadroda yer almayacak. Ayrıca sakatlıkları bulunan Nelson Semedo, Archie Brown ve Çağlar Söyüncü de bu maçta forma giyemeyecek.

Sarı-lacivertli ekipte kart sınırında bulunan isimler de dikkat çekiyor. Sakatlığı nedeniyle kadroda olması beklenmeyen Archie Brown’ın yanı sıra Edson Alvarez’in de 3 sarı kartı bulunuyor. Meksikalı futbolcu, Eyüpspor karşılaşmasında kart görmesi halinde ligin ikinci yarısının ilk haftasındaki Corendon Alanyaspor maçında cezalı duruma düşecek. Ev sahibi Eyüpspor’da ise Luccas Claro, Calegari ve Emre Akbaba sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almıyor.

EYÜPSPOR FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Eyüpspor Fenerbahçe maçı beIN Sports ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı takip etmek isteyen beIN Sports kullanıcıları, müsabakayı canlı yayınla izleyebilecek.

Mücadele aynı zamanda TOD platformu üzerinden de yayınlanacak. TOD kullanıcıları, Eyüpspor Fenerbahçe maçını internet bağlantısı aracılığıyla telefon, tablet veya bilgisayarlarından canlı olarak takip edebilecek.

EYÜPSPOR FENERBAHÇE MUHTEMEL 11

İki takımın karşılaşma öncesinde sahaya çıkması beklenen kadroları belli oldu. Ev sahibi Eyüpspor’un Felipe’nin kalede yer alacağı bir 11 ile sahaya çıkması planlanıyor. Savunmada Serdar, Robin, Emir ve Halil’in görev alması beklenirken orta alanda Stepanenko, Kerem ve Draguş’un forma giymesi öngörülüyor.

Fenerbahçe’de ise kalede Ederson’un olması bekleniyor. Savunma hattında Nelson Semedo, Skriniar, Oosterwolde ve Levent Mercan yer alırken orta sahada Edson Alvarez, Asensio ve İsmail Yüksek’in forma giymesi planlanıyor. Hücum hattında ise Talisca, Kerem Aktürkoğlu ve Jhon Duran’ın sahada olması bekleniyor.

Eyüpspor Fenerbahçe muhtemel 11’ler şöyle:

Eyüpspor muhtemel 11: Felipe, Serdar, Robin, Emir, Halil, Stepanenko, Kerem, Draguş, Legowski, Thiam, Umut.

Fenerbahçe muhtemel 11: Ederson, Nelson Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Levent Mercan, Edson Alvarez, Asensio, İsmail Yüksek, Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Jhon Duran.