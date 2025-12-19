Inter maçı hangi kanalda? Hakan Çalhanoğlu'nun Bologna maçında neden oynamadığı belli oldu

Bologna ile Inter arasında oynanacak yarı final mücadelesi, futbolseverlerin ilgisini çekerken sakat ve eksik oyuncularla ilgili son durum merak konusu. Inter cephesinden Hakan Çalhanoğlu’nun sakatlık durumu ile ilgili de açıklama geldi.

BOLOGNA İNTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Süper Kupası Final Four formatındaki yarı final maçında Bologna ile Inter bu akşam karşılaşacak. Zorlu mücadele Türkiye saati ile 22.00’de başlayacak.

Dört takımlı finale uzanan yolda iki yarı final maçından biri bu akşam oynanacak. Dün Napoli ile AC Milan arasında oynanan ilk yarı finalde Napoli 2-0 galip gelerek finale yükseldi. Bologna ile Inter arasında oynanacak maçın galibi ise 22 Aralık Pazartesi günü Napoli ile finale çıkacak.

INTER MAÇI HANGİ KANALDA?

Bologna ile Inter arasındaki yarı final mücadelesi TRT Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak. Yayıncı kuruluşun uydu frekansları üzerinden izleyiciler maçı takip edebilecek.

Ayrıca maçın resmi internet kanalları aracılığıyla da izleme imkanı bulunacak. Türkiye’deki futbolseverler için şifresiz canlı yayınlar ile karşılaşma ekranlara taşınacak.

BOLOGNA - INTER MAÇ KADROSU

Inter'in Bologna maç kadrosu açıklandı:

J. Martinez; Bisseck, De Vrij, Bastoni, Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco, Bonny, Thuram.

HAKAN ÇALHANOĞLU BOLOGNA INTER MAÇINDA OYNAYACAK MI, SAKAT MI?

Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Liverpool ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında sakatlık yaşamıştı ve bu nedenle oyuna devam edememişti. Ardından Serie A’da oynanan Genoa maçında da forma giyememişti ve bu süreçte sağlık durumu merak konusu olmuştu.

Inter Teknik Direktörü Cristian Chivu’nun açıklamalarına göre Hakan Çalhanoğlu, takımla birlikte antrenmanlara çıkmış ve yapılan kontrollerin ardından hazır olduğu belirtilmişti. Ancak bu akşamki mücadeleye 11'de başlamıyor. Milli oyuncunun maçın son dakikalarında forma giymesi bekleniyor.

TRT SPOR INTER MAÇI ŞİFRESİZ FREKANS AYARI

Bologna ile Inter arasındaki yarı final mücadelesini TRT Spor’un uydu yayını üzerinden izlemek isteyenler için frekans bilgileri paylaşıldı. TÜRKSAT 4A (42E) uydusundan yayın yapılacak.

TRT Spor frekans bilgileri şu şekilde:

Frekans 11.794, Polarizasyon V, Sembol Oranı 30000 ve FEC 3/4. Bu ayarlar ile uydu üzerinden şifresiz olarak Bologna Inter maçı TRT Spor’dan izlenebilecek.

HAKAN ÇALHANOĞLU NEDEN YOK, NEDEN OYNAMIYOR?

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool karşısında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalmış ve bu yüzden sonraki Serie A maçında forma giyememişti. Bu gelişme sonrası sağlık durumu hem kulüp hem de taraftarlar tarafından yakından takip edildi.

Chivu’nun açıklamalarına göre Hakan, sakatlığını atlatarak takımla antrenmanlara çıkmış ve fiziksel olarak hazır hale gelmişti. Bologna karşılaşmasında oynayıp oynamayacağı ise belirsiz. Açıklanan kadroya göre Hakan Çalhanoğlu maça yedek kulübesinde başlayacak.