 Selahattin Demirel

Tunceli'de DHKP/C operasyonu! Gazetecilik adıyla örgüt propagandasına tutuklama

Tunceli’de polis ekiplerince DHKP/C terör örgütüne düzenlenen operasyonda kendisini gazeteci olarak tanıtan 1 şüpheli yakalanarak tutuklandı.

Tunceli'de DHKP/C operasyonu! Gazetecilik adıyla örgüt propagandasına tutuklama
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.12.2025
21:09
|
GÜNCELLEME:
19.12.2025
21:09

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DHKP/C silahlı örgütünün il genelinde yürüttüğü faaliyetlerin tespit edilmesi, deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

KENDİSİNİ GAZETECİ VE MUHABİR OLARAK TANITTI

Kentte yapılan istihbari ve teknik çalışmalar neticesinde, kendisini sözde gazeteci ve muhabir olarak tanıtarak habercilik faaliyeti adı altında örgüt propagandası yaptığı belirlenen bir şahıs hakkında operasyon düzenlendi.

YASAKLI YAYINLARLA KÜTÜPHANE KURUP PROPAGANDA YAPTI

Yapılan çalışmalarda, C.B. isimli şahsın DHKP/C terör örgütünün talimatları doğrultusunda Moğultay Mahallesi’nde yasaklı materyallerin bulunduğu bir kütüphane oluşturduğu, bu içeriklerle ilgili olarak sosyal medya hesapları üzerinden örgüt propagandası yaptığı tespit edildi.

EVİNDE ARAMA YAPILDI

Bunun üzerine şüphelinin yakalanmasına yönelik adli süreç başlatıldı. 19 Aralık 2025 günü sabah saatlerinde şüphelinin ikamet adresine Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi.

Operasyonda C.B. yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın ikametinde yapılan aramalarda, toplatma kararı bulunan çok sayıda kitap, dergi ve gazete ile birlikte 1 adet cep telefonu, 1 adet SIM kart, 1 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet flash bellek ve 5 adet CD ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Terörle mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.

TGRT Haber
