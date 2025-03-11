Son dakika | İstanbul'da belediyelere DHKP/C oeperasyonu! 38 gözaltı kararı

Son dakika haberine göre DHKP/C silahlı terör örgütüne finans sağlanmasıyla ilgili soruşturma kapsamında Ataşehir, Maltepe, Sarıyer ve Şişli Belediyelerinde çalışan 38 kişiye gözaltı kararı verildi. Gelen bilgilere göre soruşturma kapsamında polis 34 adrese baskın gerçekleştirirken 32 şüpheliyi gözaltına aldı. Baskınların devam ettiği bilgisi paylaşıldı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı detaylı açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında; DHKP/C terör örgütü tarafından örgüte ait kurumların ihtiyaçlarını gidermek, örgüt adına yürütülecek faaliyetlere Finansal Destek sağlamak amacıyla İKOM (İhtiyaç Komitesi) kurulduğu,

TERÖR ÖRGÜTÜ ELEMANLARI İHALELERE GİRMİŞ

DHKP/C silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten ve etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade veren örgüt mensubu bir şahsın beyanı neticesinde yapılan incelemelerde; İKOM (İhtiyaç Komitesi) içerisinde faaliyet yürüten Doğan KARATAŞTAN ve Yunus BOLUKOÇ isimli şahısların örgüt adına 2014-2016 yılları arasında Ataşehir, Maltepe, Sarıyer ve Şişli Belediyeleri ile görüşerek örgüt adına Finansal Destek talep ettiği, DHKP/C terör örgütünün işçi yapılanması olan DİH (Devrimci İşçi Hareketi) tarafından Kazova Tekstil isimli firmanın çalışanlarının işten çıkarılmaları ve alacaklarının ödenmemesi üzerine şirketin örgüt tarafından ele geçirildiği ve Kazova isimli tekstil firmasının 2014-2015 yılları arasında Sarıyer ve Şişli Belediyeleri tarafından gerçekleştirilen ihalelere girdiği, İhalelerde çocuklara dağıtılmak üzere kazak ve tişört alımı yapıldığı, söz konusu belediyeler hakkında Mülkiye Müfettişi tarafından yapılan incelemelerde ihalede yolsuzluklar tespit edildiği, kazak ve tişörtlerin ihale şartlarına uyulmadan Kazova Tekstil isimli firmaya verildiği ve piyasa bedelinin üzerinde fiyatlardan alımlar yapıldığı, ürünlerin kim veya kimlere dağıtıldığının belirlenemediği, ayrıca ihale evrakları üzerinde oynama yapıldığına ilişkin tespitlerin bulunduğu dolayısıyla Sarıyer ve Şişli Belediyelerinden ihale yoluyla DHKP/C silahlı terör örgütüne finans sağlandığı anlaşılmıştır.

İŞTE BASKIN YAPILAN ADRESLER

Yapılan çalışmalarda DHKP/C silahlı terör örgütünün yapılanmalarından olan İKOM içerisinde (2) şahıs, DİH ve Kazova İçerisinde (12) şahıs, Ayrıca 2014-2016 yıllarında örgüte finans sağlayan Ataşehir Belediyesinde (3), Maltepe Belediyesinde (5) Sarıyer Belediyesinde (8) ve Şişli Belediyesinde (8) toplamda (38) şahıs tespit edilmekle 11/03/2025 günü saat:06.00 itibariyle İlimiz Maltepe (4), Kâğıthane (3), Şişli (3), Sarıyer (6), Küçükçekmece (1), Eyüpsultan (1), Sultangazi (1), Pendik (1), Beylikdüzü (1), Bağcılar(1), Kartal (3), Ümraniye (2), Fatih (1), Ataşehir (2), Beykoz (1) olmak üzere (31) adrese, il dışında ise Samsun (1), Bursa (1), İzmir (1) olmak üzere toplam da (34) adrese yönelik eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve elkoyma icrası (Soruşturma kapsamında 2 şahsın yurtdışında 2 şahsın da cezaevinde tutuklu olduğu tespit edilmiştir) kapsamında bu zamana kadar 32 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Arama işlemleri halen devam etmektedir. Gelişmelerden bilahare bilgi verilecektir."

BAŞKAN YARDIMCILARININ İSMİ BELLİ OLDU

Gözaltına alınan isimler arasında eski Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Der, eski Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Kalender Özdemir ve eski Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Haydar Battal'ın da bulunduğu öğrenildi.

Detaylar güncellenecek...