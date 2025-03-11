Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Suat Vilgen

Son dakika | İstanbul'da belediyelere DHKP/C oeperasyonu! 38 gözaltı kararı

Son dakika haberi: İstanbul'da DHKP/C silahlı terör örgütüne finans sağlanmasıyla ilgili soruşturma kapsamında Ataşehir, Maltepe, Sarıyer ve Şişli Belediyelerinde çalışan 38 kişiye gözaltı kararı verildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Son dakika | İstanbul'da belediyelere DHKP/C oeperasyonu! 38 gözaltı kararı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
11.03.2025
saat ikonu 08:18
|
GÜNCELLEME:
11.03.2025
saat ikonu 08:58

Son dakika haberine göre DHKP/C silahlı terör örgütüne finans sağlanmasıyla ilgili soruşturma kapsamında Ataşehir, Maltepe, Sarıyer ve Şişli Belediyelerinde çalışan 38 kişiye gözaltı kararı verildi. Gelen bilgilere göre soruşturma kapsamında polis 34 adrese baskın gerçekleştirirken 32 şüpheliyi gözaltına aldı. Baskınların devam ettiği bilgisi paylaşıldı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı detaylı açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında; DHKP/C terör örgütü tarafından örgüte ait kurumların ihtiyaçlarını gidermek, örgüt adına yürütülecek faaliyetlere Finansal Destek sağlamak amacıyla İKOM (İhtiyaç Komitesi) kurulduğu,

TERÖR ÖRGÜTÜ ELEMANLARI İHALELERE GİRMİŞ

DHKP/C silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten ve etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade veren örgüt mensubu bir şahsın beyanı neticesinde yapılan incelemelerde; İKOM (İhtiyaç Komitesi) içerisinde faaliyet yürüten Doğan KARATAŞTAN ve Yunus BOLUKOÇ isimli şahısların örgüt adına 2014-2016 yılları arasında Ataşehir, Maltepe, Sarıyer ve Şişli Belediyeleri ile görüşerek örgüt adına Finansal Destek talep ettiği, DHKP/C terör örgütünün işçi yapılanması olan DİH (Devrimci İşçi Hareketi) tarafından Kazova Tekstil isimli firmanın çalışanlarının işten çıkarılmaları ve alacaklarının ödenmemesi üzerine şirketin örgüt tarafından ele geçirildiği ve Kazova isimli tekstil firmasının 2014-2015 yılları arasında Sarıyer ve Şişli Belediyeleri tarafından gerçekleştirilen ihalelere girdiği, İhalelerde çocuklara dağıtılmak üzere kazak ve tişört alımı yapıldığı, söz konusu belediyeler hakkında Mülkiye Müfettişi tarafından yapılan incelemelerde ihalede yolsuzluklar tespit edildiği, kazak ve tişörtlerin ihale şartlarına uyulmadan Kazova Tekstil isimli firmaya verildiği ve piyasa bedelinin üzerinde fiyatlardan alımlar yapıldığı, ürünlerin kim veya kimlere dağıtıldığının belirlenemediği, ayrıca ihale evrakları üzerinde oynama yapıldığına ilişkin tespitlerin bulunduğu dolayısıyla Sarıyer ve Şişli Belediyelerinden ihale yoluyla DHKP/C silahlı terör örgütüne finans sağlandığı anlaşılmıştır.

İŞTE BASKIN YAPILAN ADRESLER

Yapılan çalışmalarda DHKP/C silahlı terör örgütünün yapılanmalarından olan İKOM içerisinde (2) şahıs, DİH ve Kazova İçerisinde (12) şahıs, Ayrıca 2014-2016 yıllarında örgüte finans sağlayan Ataşehir Belediyesinde (3), Maltepe Belediyesinde (5) Sarıyer Belediyesinde (8) ve Şişli Belediyesinde (8) toplamda (38) şahıs tespit edilmekle 11/03/2025 günü saat:06.00 itibariyle İlimiz Maltepe (4), Kâğıthane (3), Şişli (3), Sarıyer (6), Küçükçekmece (1), Eyüpsultan (1), Sultangazi (1), Pendik (1), Beylikdüzü (1), Bağcılar(1), Kartal (3), Ümraniye (2), Fatih (1), Ataşehir (2), Beykoz (1) olmak üzere (31) adrese, il dışında ise Samsun (1), Bursa (1), İzmir (1) olmak üzere toplam da (34) adrese yönelik eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve elkoyma icrası (Soruşturma kapsamında 2 şahsın yurtdışında 2 şahsın da cezaevinde tutuklu olduğu tespit edilmiştir) kapsamında bu zamana kadar 32 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Arama işlemleri halen devam etmektedir. Gelişmelerden bilahare bilgi verilecektir."

BAŞKAN YARDIMCILARININ İSMİ BELLİ OLDU

Gözaltına alınan isimler arasında eski Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Der, eski Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Kalender Özdemir ve eski Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Haydar Battal'ın da bulunduğu öğrenildi.

Detaylar güncellenecek...

ETİKETLER
#Ataşehir Belediyesi
#Ataşehir Belediyesi
#terör operasyonu
#dhkp/c
#şişli belediyesi
#sarıyer belediyesi
#maltepe belediyesi
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.