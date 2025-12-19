Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Özel Güvenlik 118. dönem ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı?

ÖGG sınav sonuçları ve 118 dönem ÖGG sınavı gündemdeki heyecanı artırıyor. Sınava giren adaylar şimdi sonuçların duyurulacağı tarihe odaklandı. Peki, ÖGG sınav sonuçları ilan edildi mi ne zaman açıklanacak?

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Özel Güvenlik 118. dönem ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.12.2025
saat ikonu 20:43
|
GÜNCELLEME:
19.12.2025
saat ikonu 20:43

sınav sonuçlarına ilişkin itiraz süreci resmî takvime göre ilerliyor.

118. Temel Eğitim ve 94. Yenileme Eğitimi Sınavı, 14 Aralık 2025 Pazar günü tarafından gerçekleştirildi.

Sınavın tamamlanmasının ardından sıra değerlendirme sürecine geldi.

Özel Güvenlik 118. dönem ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı?

ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

EGM tarafından yayımlanan rehbere göre ÖGG 2 Ocak 2025 tarihinde duyurulacak.

Adaylar yazılı sınav sonucuna 5-7 Ocak 2025 tarihleri arasında itiraz edebilecek.

Yapılan yazılı sınav itiraz sonuçları ise 8 Ocak 2025 tarihinde ilan edilecek.

Özel Güvenlik 118. dönem ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı?

ÖGG SINAV SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

ÖGG sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ adresindeki internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile sorgulanabilecek

ETİKETLER
#sınav sonuçları
#emniyet genel müdürlüğü
#ögg
#özel güvenlik
#İtiraz Süreci
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.