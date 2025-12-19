Özel Güvenlik 118. dönem ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı?

ÖGG sınav sonuçlarına ilişkin itiraz süreci resmî takvime göre ilerliyor.

Özel Güvenlik 118. Temel Eğitim ve 94. Yenileme Eğitimi Sınavı, 14 Aralık 2025 Pazar günü Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi.

Sınavın tamamlanmasının ardından sıra değerlendirme sürecine geldi.

ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

EGM tarafından yayımlanan rehbere göre ÖGG sınav sonuçları 2 Ocak 2025 tarihinde duyurulacak.

Adaylar yazılı sınav sonucuna 5-7 Ocak 2025 tarihleri arasında itiraz edebilecek.

Yapılan yazılı sınav itiraz sonuçları ise 8 Ocak 2025 tarihinde ilan edilecek.

ÖGG SINAV SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

ÖGG sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ adresindeki internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile sorgulanabilecek