Türkiye'de şap kabusu sürüyor! Sakarya Karasu'da 37 mahallede karantina başladı

Hayvancılık yapanların ve hayvanların korkulu rüyası şap hastalığı Türkiye'den henüz çıkmadı. Hastalık bu kez Sakarya Karasu'da kendini gösterdi. İlçede sıkı tedbirler başladı.

Hastalığın, ilçedeki 3 mahallede görülmesi üzerine toplam 37 mahalledeki hayvan hareketlerine sınırlama getirilerek karantina uygulamasına geçildi.

Karasu Kaymakamı Mehmet Uğur Arslan, konu hakkında açıklamalarda bulundu. Kaymakam Arsan, hastalığın yayılmasını önlemek gayesiyle Karasu’da 37 mahallenin karantinaya alındığını söyledi.

KARANTİNA ÖNLEMLERİ ALINDI

Üçoluk, Subatağı ve İhsaniye mahallelerinde olmak üzere 3 adet işletmede aktif olarak şap hastalığı tespit edildiğini belirten Kaymakam Arslan, "Şap hastalığı ile ilgili denetimler devam ediyor. Kızılcık, Kurudere ve Yeşilköy mahalleleri dışındaki 37 mahallemizde hayvan hareketlerinde kısıtlama konuldu ve kordon karantina önlemleri alındı." dedi.

12 BİN 725 BÜYÜKBAŞ HAYVANA AŞILAMA

Arslan ayrıca 40 mahalle muhtarına konuyla ilgili resmi yazılarla bilgilendirme yapıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Hastalık bulunan mahallelerde hastalık yayılımını engellemek için hastalık olan işletmelere ve komşu işletmelere bilgilendirme yapılarak dezenfektan verildi. Şap hastalığı sebebiyle erken dönem yaz şap aşılaması çalışmaları çerçevesinde 12 bin 725 adet büyükbaş hayvan aşılandı. Karantina ve kısıtlama kurallarına uyulması, hastalığın yayılmasını önlemede büyük önem taşıyor" dedi.