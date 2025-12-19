Menü Kapat
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Sağlık
Avatar
Editor
 Selahattin Demirel

Türkiye'de şap kabusu sürüyor! Sakarya Karasu'da 37 mahallede karantina başladı

Türkiye'de hayvancılığı olumsuz etkileyen şap hastalığının etkisi hala sürüyor. Sakarya Karasu'da üç mahallede tespit edilen hastalık sebebiyle 37 mahallede hayvan hareketlerine kısıtlama getirilerek karantina uygulaması başlatıldı. Hastalığın etkisinin geçmesi için alınan tedbirlere uymanın daha hızlı sonuç vereceği belirtildi.

Türkiye'de şap kabusu sürüyor! Sakarya Karasu'da 37 mahallede karantina başladı
yapanların ve hayvanların korkulu rüyası Türkiye'den henüz çıkmadı. Hastalık bu kez 'da kendini gösterdi. İlçede sıkı tedbirler başladı.

Hastalığın, ilçedeki 3 mahallede görülmesi üzerine toplam 37 mahalledeki hayvan hareketlerine sınırlama getirilerek uygulamasına geçildi.

Türkiye'de şap kabusu sürüyor! Sakarya Karasu'da 37 mahallede karantina başladı

Karasu Kaymakamı Mehmet Uğur Arslan, konu hakkında açıklamalarda bulundu. Kaymakam Arsan, hastalığın yayılmasını önlemek gayesiyle Karasu’da 37 mahallenin karantinaya alındığını söyledi.

Türkiye'de şap kabusu sürüyor! Sakarya Karasu'da 37 mahallede karantina başladı

KARANTİNA ÖNLEMLERİ ALINDI

Üçoluk, Subatağı ve İhsaniye mahallelerinde olmak üzere 3 adet işletmede aktif olarak şap hastalığı tespit edildiğini belirten Kaymakam Arslan, "Şap hastalığı ile ilgili denetimler devam ediyor. Kızılcık, Kurudere ve Yeşilköy mahalleleri dışındaki 37 mahallemizde hayvan hareketlerinde kısıtlama konuldu ve kordon karantina önlemleri alındı." dedi.

Türkiye'de şap kabusu sürüyor! Sakarya Karasu'da 37 mahallede karantina başladı

12 BİN 725 BÜYÜKBAŞ HAYVANA AŞILAMA

Arslan ayrıca 40 mahalle muhtarına konuyla ilgili resmi yazılarla bilgilendirme yapıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Hastalık bulunan mahallelerde hastalık yayılımını engellemek için hastalık olan işletmelere ve komşu işletmelere bilgilendirme yapılarak dezenfektan verildi. Şap hastalığı sebebiyle erken dönem yaz şap aşılaması çalışmaları çerçevesinde 12 bin 725 adet büyükbaş hayvan aşılandı. Karantina ve kısıtlama kurallarına uyulması, hastalığın yayılmasını önlemede büyük önem taşıyor" dedi.

ETİKETLER
#Sağlık
#karantina
#sakarya
#karasu
#hayvancılık
#şap hastalığı
#Sağlık
