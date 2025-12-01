Menü Kapat
14°
Ekonomi
Avatar
Editor
 Banu İriç

Şap vurdu, inekler kesime gitti: Süt fiyatlarında zam talebi!

Türkiye'nin pek çok noktasında meydana gelen şap vakaları sonrası hayvancılık sektörü zor günler yaşıyor. Çiğ süt sıkıntısının yaşanmasıyla üreticiler fiyatların artması ve destek çağrısında bulunuyor.

Şap vurdu, inekler kesime gitti: Süt fiyatlarında zam talebi!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.12.2025
saat ikonu 23:35
|
GÜNCELLEME:
01.12.2025
saat ikonu 23:40

Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD) Başkanı Müslüm Doğru, şap hastalığının sektörüne verdiği zarara dikkat çekerek üreticilerin zorda olduğunu aktardı. Süt sığırlarında dahi kesimin arttığını belirterek fiyatların artması gerektiğini belirtti.

Şap vurdu, inekler kesime gitti: Süt fiyatlarında zam talebi!

"HAYVANLAR GEBE KALAMIYOR"

Şap hastalığının döl verimini de etkilediğini vurgulayan Doğru, şöyle konuştu:
"Hayvanlar gebe kalmıyor. Bunun farklı etkileri olacak. Gebe kalmayınca onlardan yetişecek hayvanlar da olmayacak. Ulusal Süt Konseyi 1 Ekim'den bu yana geçerli olacak şekilde 19,60 lira açıklasa da Türkiye ortalaması bunun çok altında. Kırsalda 14 liraya ve altında süt veren üreticiler var. 22 Kasım'da Ulusal Süt Konseyi (USK) tarafından Antalya'da düzenlenen Ulusal Süt Zirvesi'nde de sütteki bu fiyat konusu görüşüldü."

SÜT FİYATLARININ BASKILANMASINA ELEŞTİRİ

Sütte acilen fiyat güncellemesi gerektiğini dile getiren Doğru, "Çünkü esas desteklenmesi, arka çıkılması gereken süt üreticileri. Danayı, kırmızı eti üretecek olanlar ineklerimiz. Zaten kaç senedir ekonomik olarak süt fiyatlarının baskılanması yüzünden küçülen, kapanan işletmeler şap hastalığıyla sarsıldı. Akdeniz ve Güneydoğu'da üç gün hastalığı da vurdu. Süt üreticisinin arkasında durulmazsa üst üste darbelerle daha çok işletmeler kapanıyor olacak" dedi.
Ulusal Süt Konseyi ile Tarım ve Orman Bakanlığı'na şap pandemisiyle zarar gören üreticiyi üretimde tutacak, umut olabilecek fiyat farkı verilmesi çağrısında bulunan Doğru, "Destek verilir, fiyatlar yukarı çekilirse belki kesim biraz azalır" ifadesini kullandı.

Şap vurdu, inekler kesime gitti: Süt fiyatlarında zam talebi!

SÜT FİYATLARINDA GÜNCELLEME ÇAĞRISI


Doğru, tarih 1 Aralık olacak şekilde süt fiyatlarında güncelleme beklediklerini belirterek, "Süt fiyatları kırsalda 14 liraya kadar düştü. Hep üreticinin kesesinden gidiyor. 3 ayda bir toplanılıp güncelleme yapılacaktı ama hep sarktı ve bugünlere gelindi. Şu andaki fiyatlar yeterli değil" diye konuştu.
Dernek olarak yeni hazırlanan maliyet hesaplama metoduna göre 1 litre sıcak çiğ süt üretim maliyetinin 23,09 lira olarak belirlendiğini hatırlatan Doğru, sütçülerin üretimde kalması için güncellemenin elzem olduğunu sözlerine ekledi.

ETİKETLER
#hayvancılık
#şap hastalığı
#Süt Üretim
#Süt Fiyatları
#Tüsedad
#Ekonomi
