Galatasaray'da Leroy Sane'den Fenerbahçe kıyası!

Galatasaray'da derbi röportajları gelmeye devam ediyor. Esasen ise Galatasaray'ın derbideki golünü atan Leroy Sane, Fenerbahçe'ye kıyasla daha iyi bir noktada olduklarına dikkat çekti.

GALATASARAY'DA LEROY SANE'DEN FENERBAHÇE KIYASI

"Kabul edilebilir bir sonuç. Bir beraberlik aldık, derbide ve deplasmanda. Rakibe kıyasla bizim için daha iyi sonuç. İlk yarıda iyiydik, ikinci yarıya da iyi başladık ama sonunda bir gol yedik. Sonuçta kaybetmedik. Daha zordu ikinci yarı, rakip daha çok mücadele etti. Türkiye'de futboldan keyif alıyorum, özellikle evimizde ve taraftarımızın önünde."

KAZIMCAN KARATAŞ'TAN 'ŞAMPİYONLUK' MESAJI

"Sahadaki 11 kişi değil, taraftarmızla beraber, milyonlarla beraber oynadık. Lider gibi sahadaydık. Lider geldik, lider dönüyoruz. Sezon sonu şampiyon biz olacağız. Taraftarımız, bu deplasmanda da bizi evimizde hissettirdi."

UĞURCAN ÇAKIR DA LİDERLİĞE DEĞİNDİ

"Son dakikadaki gole üzüldük. Kazanmaya yakın taraf bizdik. Maç kontrolümüzün altındaydı. Fenerbahçe'nin net pozisyonunu hatırlamıyorum. Lider geldik. Lider dönüyoruz."