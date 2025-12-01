Menü Kapat
14°
Spor
Avatar
Editor
 Burak Ayaydın

Galatasaray'da Leroy Sane'den Fenerbahçe kıyası!

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray 1-1 berabere kaldı. Galatasaray'ın yıldız futbolcularından Leroy Sane, Kazımcan Karataş ve Uğurcan Çakır; derbi sonrasında açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'da Leroy Sane'den Fenerbahçe kıyası!
'da röportajları gelmeye devam ediyor. Esasen ise Galatasaray'ın derbideki golünü atan , 'ye kıyasla daha iyi bir noktada olduklarına dikkat çekti.

GALATASARAY'DA LEROY SANE'DEN FENERBAHÇE KIYASI

"Kabul edilebilir bir sonuç. Bir beraberlik aldık, derbide ve deplasmanda. Rakibe kıyasla bizim için daha iyi sonuç. İlk yarıda iyiydik, ikinci yarıya da iyi başladık ama sonunda bir gol yedik. Sonuçta kaybetmedik. Daha zordu ikinci yarı, rakip daha çok mücadele etti. Türkiye'de futboldan keyif alıyorum, özellikle evimizde ve taraftarımızın önünde."

Galatasaray'da Leroy Sane'den Fenerbahçe kıyası!

KAZIMCAN KARATAŞ'TAN 'ŞAMPİYONLUK' MESAJI

"Sahadaki 11 kişi değil, taraftarmızla beraber, milyonlarla beraber oynadık. Lider gibi sahadaydık. Lider geldik, lider dönüyoruz. Sezon sonu şampiyon biz olacağız. Taraftarımız, bu deplasmanda da bizi evimizde hissettirdi."

Galatasaray'da Leroy Sane'den Fenerbahçe kıyası!

UĞURCAN ÇAKIR DA LİDERLİĞE DEĞİNDİ

"Son dakikadaki gole üzüldük. Kazanmaya yakın taraf bizdik. Maç kontrolümüzün altındaydı. Fenerbahçe'nin net pozisyonunu hatırlamıyorum. Lider geldik. Lider dönüyoruz."

Sıkça Sorulan Sorular

TRENDYOL SÜPER LİG'E NE ZAMAN ARA VERİLECEK?
Ocak ayının ilk haftasıyla birlikte lig tatile girecek.
