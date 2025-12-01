Tavuk döner tehlikesi devam ediyor! Şimdi de Niğde'de 3 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Kategoriler
Şehit Efe Osman Apaydın Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören 17 yaşlarındaki S.Ö., E.Ö. ve B.Ç. isimli öğrenciler tükettikleri tavuk dönerin ardından bulantı ve kusma şikâyetleriyle Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Servisine başvurdu.
Valilikten yapılan açıklamada, öğrencilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu, hastanede gözlem ve tedavilerinin sürdüğü, sürecin titizlikle takip edildiği belirtildi. Olayla ilgili adli süreç başlatılırken, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin de söz konusu ürüne yönelik kontrol ve numune alma çalışmaları başlattığı bildirildi.