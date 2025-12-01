Leroy Sane derbi sonrası ne dedi? Fenerbahçe Galatasaray maçında golünü attı

Galatasaray'ın Fenerbahçe ile 1-1 bitirdiği maçta sarı-kırmızılı takımın golünü kaydeden Leroy Sane, müsabakanın ardından ifadelerde bulundu.

Galatasaray puanını 33 yaptı ve liderliğini devam ettirdi.

Sane, "Gayet iyi bir sonuç. Bir beraberlik aldık, derbide ve deplasmanda. Rakiple kıyaslandığında bizim için daha olumlu bir skor. İlk yarıda iyiydik, ikinci yarıya da iyi başladık ama sonunda bir gol yedik. Neticede mağlup olmadık." dedi.

Sözlerine devam eden Alman yıldız, "Daha zorlu geçti ikinci yarı, rakip daha fazla mücadele verdi. Türkiye'de futboldan zevk alıyorum, özellikle evimizde ve taraftarımızın önünde." diye konuştu.

29 yaşındaki deneyimli futbolcu, kariyerinde ilk kez forma giydiği Fenerbahçe derbisinde gol atma başarısı göstererek önemli bir kilometre taşını aştı.

Bu gol aynı zamanda Sane'nin bu sezonki gol sayısını da 4'e yükseltti.

Müsabakaya ilk 11'de başlayan Leroy Sane, 90 dakika boyunca sahada kalarak takımına destek sundu.