Fenerbahçe tribünlerinden derbide yıldız isme büyük tepki!

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi konuk takımın üstünlüğüyle devam ederken, sarı lacivertli tribünlerin hedefi de Youssef En-Nesyri oldu. Faslı forvet, oyundan çıkarken büyük tepki gördü.

FENERBAHÇE'DE YOUSSEF EN-NESYRI YUHALANDI!

Fenerbahçe derbinin ilk 60 dakikasında organize bir hücum hattı oluşturamazken, Youssef En-Nesyri oyundan çıktı ve yerine Jhon Duran dahil oldu. Domenico Tedesco'nun bu tercihi, Fenerbahçe tribünlerinde farklı bir karşılık buldu ve son dönemdeki performansı tartışma konusu olan Youssef En-Nesyri uzun süre yuhalandı.

FENERBAHÇE'DE SORU İŞARETLERİ

Fenerbahçe ilk 11'inin hücum hattı, derbinin ilk 60 dakikası itibarıyla sınıfı geçemedi ve ara transfer dönemindeki takviyeler yeniden gündeme geldi.