Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesinde Okan Buruk'tan hakeme uyarı!

Galatasaray'da Okan Buruk'tan derbi kritikleri geldi. Genç çalıştırıcı, takımının durumunu değerlendirdi ve kart sürecinin altını çizdi.

GALATASARAY'DA OKAN BURUK'TAN HAKEM KRİTİĞİ

"Bütün Türkiye'nin nefesini tutup beklediği bir maç. Deplasmanda oynayan bir takımız. Sakin olmalıyız. Daha önce deplasmanda sakin oynadığımızda bunun karşılığını aldık. Rakibin yükselen bir çizgisi olduğunu, geriye düşse de kazandığını gördük. Zorlu bir hafta geçirdik. Gençlerbirliği maçıyla birlikte milli aradan önce de zorlandık. Şampiyonlar Ligi fisktürü de. Yunus'u kadroya aldık, Berkan bir süre oynayabilir. Kaan'ı, Osimhen'i kadroya aldık. Lemina'yı geride tercih etmemizin nedeni, Lemina'nın fiziksel durumunun stoper oynamaya yeterli olduğu kanısına vardık. İnşallah güzel ve kaliteli bir maç olur. Sahada gerginliğe sebep verecek, benim oyuncum da dahil olmak üzere herkesin kart görmesi gerekir."

ARDA ÜNYAY'DAN DERBİ ATMOSFERİNE ÖVGÜ

"Geçen seneki derbide sakatlığımdan dolayı kadroya giremeyip bu ortamı görememiştim. Dışarıda çok farklı bir ortam var. Burada güzel bir galibiyet serimiz var umarım ona devam edeceğiz. Okan hoca bana ne zaman şans verirse kullanacağım."