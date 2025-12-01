Kış lastiği hangi arabalar için zorunlu cezası ne kadar?

Kış lastiği uygulaması 15 Kasım itibarıyla yürürlüğe girdi.

Buna göre, artık şehirlerarası kara yollarında yolcu ve yük taşımada kullanılan taşıtlarda her yıl 15 Kasım ile sonraki senenin 15 Nisan tarihleri arasında kalan 5 aylık süreçte kış lastiğinin takılması mecburi olacak.

Peki, bu kural hangi araç türlerini kapsıyor ve cezası ne kadar?

KIŞ LASTİĞİ KİMLER İÇİN ZORUNLU CEZASI NE KADAR?

Uygulama, şehirlerarası yollarda tüm yolcu ve yük taşıyan araçlar için zorunlu olacak.

Bireysel araç sahiplerinin böyle bir zorunluluğu yer almıyor.

Kış lastiği kuralına riayet etmeyen sürücülere 5 bin 856 lira ceza kesilecek.