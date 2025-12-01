Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Kafeden kovulmayı hazmedemediler silahlarla mekan bastılar!

Bursa'da bir kafede sergiledikleri kaba davranışlar nedeniyle hizmet verilmeyen ve mekandan uzaklaştırılan iki şahıs, yaklaşık yarım saat sonra yanlarına aldıkları 10 kişiyle birlikte geri dönerek ortalığı savaş alanına çevirdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.12.2025
saat ikonu 19:15
|
GÜNCELLEME:
01.12.2025
saat ikonu 19:15

ilçesi, Ataevler Mahallesi öğleden sonra yaşanan dehşet verici olayla sarsıldı.

Kafeden kovulmayı hazmedemediler silahlarla mekan bastılar!

ATEŞ AÇTI

Edinilen bilgilere göre, kafe çalışanları ile ilk olarak tartışan 2 kişi, iş yeri sahibinin arkadaşlarının araya girmesiyle ayrıldı. Ancak kısa süre sonra kalabalık bir grupla geri gelen şahıslar, kendilerine müdahale edenlerle kavgaya tutuştu. Tekme ve tokatların havada uçuştuğu kafe kavgası, tartışmanın büyümesi üzerine taraflardan birinin silah çekip rastgele ateş açmasıyla tartışma çatışmaya dönüştü.

Kafeden kovulmayı hazmedemediler silahlarla mekan bastılar!

1 AĞIR 4 KİŞİ YARALANDI

Açılan ateş sonucu, 1'i ağır olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. Yaralananlar arasında, kavgayı ayırmaya çalışırken vurulan Ş.D. isimli müteahhitin olduğu öğrenildi. Bölge sakinlerini korkutan olayın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Cinayet Masası dedektifleri olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlattı.

Kafeden kovulmayı hazmedemediler silahlarla mekan bastılar!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İşçisini silahla vuran adamın savunması şoke etti
Düğünde akılalmaz görüntüler! Uzun namlulu silahla havaya böyle ateş açtı
ETİKETLER
#nilüfer
#yaralı
#silahlı saldırı
#Ataevler
#Kafe Kavgası
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.