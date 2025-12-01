Kafeden kovulmayı hazmedemediler silahlarla mekan bastılar!

Nilüfer ilçesi, Ataevler Mahallesi öğleden sonra yaşanan dehşet verici olayla sarsıldı.

ATEŞ AÇTI

Edinilen bilgilere göre, kafe çalışanları ile ilk olarak tartışan 2 kişi, iş yeri sahibinin arkadaşlarının araya girmesiyle ayrıldı. Ancak kısa süre sonra kalabalık bir grupla geri gelen şahıslar, kendilerine müdahale edenlerle kavgaya tutuştu. Tekme ve tokatların havada uçuştuğu kafe kavgası, tartışmanın büyümesi üzerine taraflardan birinin silah çekip rastgele ateş açmasıyla tartışma çatışmaya dönüştü.

1 AĞIR 4 KİŞİ YARALANDI

Açılan ateş sonucu, 1'i ağır olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. Yaralananlar arasında, kavgayı ayırmaya çalışırken vurulan Ş.D. isimli müteahhitin olduğu öğrenildi. Bölge sakinlerini korkutan olayın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Cinayet Masası dedektifleri olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlattı.