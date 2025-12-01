Fenerbahçe Galatasaray CANLI nereden izlenir? FB GS derbi kadrosu belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, Kadıköy’de kritik bir derbiye çıkacak. Sezonun en önemli mücadelelerinden biri olarak görülen karşılaşma, zirve yarışının seyrini belirleyecek.

FENERBAHÇE GALATASARAY CANLI İZLE

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbi, bu akşam 20.00’de başlayacak ve Türkiye’de resmi olarak Bein Sports ile TOD TV üzerinden yayınlanacak. Mücadeleyi televizyondan takip etmek isteyenler Bein Sports üzerinden uydu bağlantısı ile karşılaşmayı izleyebilecek. İnternet üzerinden izlemek isteyenler ise TOD TV aracılığıyla telefon, tablet veya bilgisayarlarından canlı yayına erişebilecek.

Karşılaşma için yayıncı platformların hazırlıkları tamamlanırken, futbolseverler derbiyi yüksek görüntü kalitesiyle takip edebilecek. TOD TV aboneleri, internet bağlantısı olan her yerden yayınlara ulaşabilecek. Bein Sports kullanıcıları ise uydu üzerinden mücadeleyi şifresiz takip edebilecek.

FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇ KADROSU

Fenerbahçe - Galatasaray maç kadrosu açıklandı:

Fenerbahçe 11: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Alvarez, İsmail, Nene, Asensio, Kerem, En Nesyri.

Galatasaray 11: Uğurcan, Davinson, Lemina, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Sara, İlkay, Sane, Barış Alper, Osimhen.

FENERBAHÇE - GALATASARAY NEREDE İZLENİR?

Derbi, Türkiye'de yalnızca Bein Sports ve TOD TV tarafından yayınlanacak. Bein Sports kullanıcıları, televizyon üzerinden uydu bağlantısıyla yayın erişimi sağlayabiliyor. TOD TV aboneleri ise internet üzerinden maçı izlerken farklı cihazlarda yayın akışına ulaşabiliyor.

Yayıncı kuruluşlar, karşılaşmayı hem ev ortamında hem de mobil cihazlar üzerinden izlemek isteyen kullanıcılara özel teknik altyapı sunacak. Futbolseverler, internet bağlantısı bulunan her ortamda mücadeleyi takip edebilecek.

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇINI ŞİFRESİZ VEREN YABANCI KANALLAR

Derbi, yurt dışında bazı platformlar üzerinden şifresiz olarak yayınlanacak. ABD’de fuboTV, Arjantin’de Disney+ Premium Argentina ve Bosna Hersek’te Arena Sport Premium 1 karşılaşmayı yayınlayacak. Fransa’da beIN SPORTS 2, Brezilya’da ise ESPN 4 maçı ekranlarına taşıyacak.

Fenerbahçe Galatasaray maçını veren kanallar:

ABD: fuboTV

Arjantin: Disney+ Premium Argentina

Disney+ Premium Argentina Bosna Hersek: Arena Sport Premium 1

Arena Sport Premium 1 Fransa: beIN SPORTS 2

beIN SPORTS 2 Brezilya: ESPN 4

FENERBAHÇE GALATASARAY HANGİ KANALDA?

Türkiye’de derbinin resmi yayıncısı Bein Sports’tur. Televizyondan izlemek isteyen kullanıcılar Bein Sports uydu yayını üzerinden karşılaşmaya erişebilecek. İnternet üzerinden yayın izlemek isteyenler ise TOD TV platformundan canlı yayını takip edebilecek.

Her iki yayıncı da mücadeleyi tam HD kalitede sunacak. Karşılaşma Türkiye’de başka bir kanal ya da platformdan yayınlanmamaktadır. Çift spiker ile ekranlara gelecek olan mücadele sadece Bein Sports ve TOD üzerinden izlenebilecek.

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇINI NEREDEN, NASIL İZLEYEBİLİRİM?

Maç Türkiye’de Bein Sports ekranlarından izlenebilir. İnternet kullanıcıları ise TOD TV aboneliği ile telefon, tablet veya bilgisayarlarından yayın akışına erişebilir. TOD TV, internet bağlantısı olan her yerde maçın canlı takip edilmesine imkan tanımaktadır.

Bein Sports ise uydu üzerinden yayın yaparak televizyon kullanıcılarına resmi ve kaliteli bir izleme keyfi sağlayacak. Maçın yayıncı kurulu Bein Sports ilk kez bir Süper Lig maçında 9 adet ağır çekim kamerası kullanacak.

FENERBAHÇE GALATASARAY CANLI LİNK

Fenerbahçe Galatasaray karşılaşmasının resmi yayını Bein Sports tarafından yapılmaktadır. Mücadeleyi takip etmek isteyenler Bein Sports’un uydu yayını üzerinden ya da platformun dijital hizmeti olan Bein Connect aracılığıyla derbiyi izleyebilir. TOD TV kullanıcıları da platform üzerinden internet bağlantısıyla maç yayınını takip edebilir.

FENERBAHÇE GALATASARAY ŞİFRESİZ NEREDEN İZLENİR?

Mücadele Türkiye’de şifresiz olarak yayınlanmamaktadır. Derbi yalnızca Bein Sports ve TOD TV üzerinden izlenebilir. Yurt dışındaki bazı kanallar karşılaşmayı şifresiz yayınlasa da bu yayınlara Türkiye’den erişim mümkün değildir.

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI İNTERNETTEN NASIL İZLENİR?

Fenerbahçe Galatasaray maçı donmadan internetten canlı nasıl izlenir sorusu derbi saati öncesi en çok merak edilenler arasında yer alıyor. İnternetten maç izlemek için Süper Lig maçlarının resmi yayıncı platformları arasında yer alan TOD TV’yi üye olarak bu akşamki Fenerbahçe Galatasaray maçı dahil Süper Lig maçlarını internetten canlı izleyebilirsiniz.

FENERBAHÇE GALATASARAY KAÇAK BEDAVA MAÇ

İnternette dolaşan Fenerbahçe Galatasaray kaçak maç link/linki yasal değildir ve bu yayınlara erişim suç teşkil eder. Bu tür Fenerbahçe Galatasaray korsan canlı maç yayınları, telefon, tablet ve bilgisayarlara ciddi zarar verebilecek zararlı yazılımlar barındırabilir. K Fenerbahçe Galatasaray kaçak yayın siteleri hem güvenlik riski taşır hem de yayın haklarının ihlali nedeniyle hukuki sorunlara neden olabilir.

Fenerbahçe Galatasaray derbisinin en güvenilir ve yüksek görüntü kalitesine sahip yayını, resmi yayıncı olan Bein Sports üzerinden izlenebilir. TOD TV kullanıcıları ise internet bağlantısıyla Fenerbahçe Galatasaray maçına erişebilir.