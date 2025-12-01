Fenerbahçe'de Dominik Livakovic kritiği: Kiradan dönüp tekrar ayrılmak istiyor!

Fenerbahçe'de Dominik Livakovic hesapları yapılıyor. Fenerbahçe sonrasında İspanya'da aradığını bulamayan Dominik Livakovic, tekrar transfer görüşmeleri yapmak istiyor.

FENERBAHÇE'DE DOMINIK LIVAKOVIC BİLMECESİ!

Fenerbahçe'deki performansıyla soru işaretlerine sebep olan Dominik Livakovic, geçtiğimiz transfer döneminde La Liga ekibi Girona'ya kiralanmıştı. Ardından ise İspanya'da istediği forma süresini bulamayan Dominik Livakovic, Fenerbahçe'ye haber gönderdi ve Dinamo Zagreb'e geri dönmek istediğini belirtti.

FENERBAHÇELİ DOMINIK LIVAKOVIC VE 2026 DÜNYA KUPASI HAZIRLIĞI

Ederson transferinin ardından Fenerbahçe'de oynayamayacağını düşünen Dominik Livakovic, Girona kontratını bitirmeyi ve Dinamo Zagreb'e dönmeyi gündemine aldı! Esasen ise Hırvat eldiven, tekrar istikrar yakalamak ve Hırvatistan kalesinde görev almak istiyor.

DOMINIK LIVAKOVIC VE GIRONA KARİYERİ

Daha önce de 2022 Dünya Kupası'nda parlayan ve Fenerbahçe ile 2028 yazına kadar sözleşmesi bulunan Dominik Livakovic, sezon başında transfer olduğu Girona'da hala hiç forma şansı bulamadı.