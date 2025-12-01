Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe'de Dominik Livakovic kritiği: Kiradan dönüp tekrar ayrılmak istiyor!

Fenerbahçe'de Dominik Livakovic kritiği yeniden başladı. Sezon başında Fenerbahçe'den Girona'ya kiralanan Dominik Livakovic, an itibarıyla tekrar fikir değiştirdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fenerbahçe'de Dominik Livakovic kritiği: Kiradan dönüp tekrar ayrılmak istiyor!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
01.12.2025
saat ikonu 18:18
|
GÜNCELLEME:
01.12.2025
saat ikonu 18:18

Fenerbahçe'de Dominik Livakovic hesapları yapılıyor. Fenerbahçe sonrasında İspanya'da aradığını bulamayan Dominik Livakovic, tekrar transfer görüşmeleri yapmak istiyor.

FENERBAHÇE'DE DOMINIK LIVAKOVIC BİLMECESİ!

Fenerbahçe'deki performansıyla soru işaretlerine sebep olan Dominik Livakovic, geçtiğimiz transfer döneminde La Liga ekibi Girona'ya kiralanmıştı. Ardından ise İspanya'da istediği forma süresini bulamayan Dominik Livakovic, Fenerbahçe'ye haber gönderdi ve Dinamo Zagreb'e geri dönmek istediğini belirtti.

Fenerbahçe'de Dominik Livakovic kritiği: Kiradan dönüp tekrar ayrılmak istiyor!

FENERBAHÇELİ DOMINIK LIVAKOVIC VE 2026 DÜNYA KUPASI HAZIRLIĞI

Ederson transferinin ardından Fenerbahçe'de oynayamayacağını düşünen Dominik Livakovic, Girona kontratını bitirmeyi ve Dinamo Zagreb'e dönmeyi gündemine aldı! Esasen ise Hırvat eldiven, tekrar istikrar yakalamak ve Hırvatistan kalesinde görev almak istiyor.

Fenerbahçe'de Dominik Livakovic kritiği: Kiradan dönüp tekrar ayrılmak istiyor!

DOMINIK LIVAKOVIC VE GIRONA KARİYERİ

Daha önce de 2022 Dünya Kupası'nda parlayan ve Fenerbahçe ile 2028 yazına kadar sözleşmesi bulunan Dominik Livakovic, sezon başında transfer olduğu Girona'da hala hiç forma şansı bulamadı.

Fenerbahçe'de Dominik Livakovic kritiği: Kiradan dönüp tekrar ayrılmak istiyor!

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE HIRVAT ELDİVEN İÇİN NE KADAR BONSERVİS ÖDEMİŞTİ?
Sarı lacivertliler, Dominik Livakovic'i 6.65 milyon Euro bedelle kadroya katmıştı.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe-Galatasaray derbilerinde çarpıcı detay: Dünya genelinde zirveyi gördük!
Tarihin en pahalı derbisi: Fenerbahçe-Galatasaray düellosunun değeri dudak uçuklattı!
ETİKETLER
#Futbol
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.