Fenerbahçe Galatasaray maçını şifresiz veren yabancı kanallar

Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, bu akşam Kadıköy’de karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 20.00’de başlayacak ve hakem Yasin Kol tarafından yönetilecek.

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI ŞİFRESİZ NEREDEN İZLENİR?

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbi, Türkiye’de Bein Sports ve TOD TV üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Bein Sports aboneleri maçı televizyon üzerinden izleyebilecek, uydu aracılığıyla şifresiz erişim imkanı sağlanacak. TOD TV aboneleri ise internet üzerinden telefon, tablet veya bilgisayarla yayın akışına ulaşabilecek. Derbi, online platformlar üzerinden geniş bir kitle tarafından takip edilebilecek.

Yayıncı platformların sağladığı maç izleme seçenekleri sayesinde karşılaşma hem ev ortamında hem de mobil cihazlar aracılığıyla dışarıda Fenerbahçe Galatasaray maçı izlenebilecek. Bein Sports’un uydu yayını üzerinden Bein Sport kullanıcıları şifresiz mücadeleyi canlı takip edebilecek. TOD TV’nin internet tabanlı yapısı ise özellikle hareket dışarıdaki futbolseverler derbiyi kesintisiz şekilde izleyebilecek.

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇINI ŞİFRESİZ VEREN YABANCI KANALLAR

Derbiyi yurt dışında farklı yayıncı kuruluşlar ekranlara taşıyacak. ABD’de fuboTV, Arjantin’de Disney+ Premium Argentina, Bosna Hersek’te Arena Sport Premium 1 ve Fransa’da beIN SPORTS 2 karşılaşmayı canlı olarak yayınlayacak. Brezilya’da ise yayın hakkını ESPN 4 üstlenecek.

Fenerbahçe Galatasaray maçını veren yabancı kanallar:

ABD: fuboTV

fuboTV Arjantin: Disney+ Premium Argentina

Disney+ Premium Argentina Bosna Hersek: Arena Sport Premium 1

Arena Sport Premium 1 Fransa: beIN SPORTS 2

beIN SPORTS 2 Brezilya: ESPN 4

FENERBAHÇE GALATASARAY ŞİFRESİZ CANLI İZLE

Türkiye’deki futbolseverler derbiyi Bein Sports ve TOD TV üzerinden takip edebilecek. Bein Sports kullanıcıları, platformun uydu yayını sayesinde maçı televizyonlarından izleyebilirken, TOD TV aboneleri internet bağlantısıyla maç yayınını istediği ortamdan açabilecek. Her iki platform da yayın akışını kesintisiz şekilde sürdürecek.

Fenerbahçe Galatasaray canlı yayın seçenekleri, derbinin farklı alanlarda izlenebilmesini sağlayacak. Uydu ve internet tabanlı yayın seçenekleri bir arada sunulacak ve böylelikle karşılaşmanın erişilebilirliği artarak geniş bir kitleye mücadeleyi canlı takip edebilecek. Böylece Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki mücadele hem evlerde hem de mobil cihazlarda rahatlıkla takip edilebilecek.

FB GS DERBİYİ ŞİFRESİZ VEREN YABANCI KANALLAR HANGİLERİ?

Derbiyi şifresiz yayınlayan yabancı kanallar arasında ABD’den fuboTV, Arjantin’den Disney+ Premium Argentina, Bosna Hersek’ten Arena Sport Premium 1, Fransa’dan beIN SPORTS 2 ve Brezilya’dan ESPN 4 bulunuyor.