Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Fenerbahçe Galatasaray maçını şifresiz veren yabancı kanallar

Fenerbahçe Galatasaray maçını hangi kanal veriyor belli oldu! Derbi birçok ülkede yabancı kanallar üzerinden şifresiz ve canlı yayınlanacak. Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisi, bu akşam saat 20.00’de Chobani Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak. Zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada 32 puanla lider konumundaki Galatasaray, 31 puanlı namağlup Fenerbahçe’nin bir puan önünde yer alıyor. İşte FB GS maçını veren yabancı kanallar…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fenerbahçe Galatasaray maçını şifresiz veren yabancı kanallar
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.12.2025
saat ikonu 18:06
|
GÜNCELLEME:
01.12.2025
saat ikonu 18:06

Trendyol ’in 14. haftasında ile , bu akşam Kadıköy’de karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 20.00’de başlayacak ve hakem Yasin Kol tarafından yönetilecek.

Fenerbahçe Galatasaray maçını şifresiz veren yabancı kanallar

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI ŞİFRESİZ NEREDEN İZLENİR?

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak , Türkiye’de Bein Sports ve TOD TV üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Bein Sports aboneleri maçı televizyon üzerinden izleyebilecek, uydu aracılığıyla şifresiz erişim imkanı sağlanacak. TOD TV aboneleri ise internet üzerinden telefon, tablet veya bilgisayarla yayın akışına ulaşabilecek. Derbi, online platformlar üzerinden geniş bir kitle tarafından takip edilebilecek.

Fenerbahçe Galatasaray maçını şifresiz veren yabancı kanallar

Yayıncı platformların sağladığı maç izleme seçenekleri sayesinde karşılaşma hem ev ortamında hem de mobil cihazlar aracılığıyla dışarıda Fenerbahçe Galatasaray maçı izlenebilecek. Bein Sports’un uydu yayını üzerinden Bein Sport kullanıcıları şifresiz mücadeleyi canlı takip edebilecek. TOD TV’nin internet tabanlı yapısı ise özellikle hareket dışarıdaki futbolseverler derbiyi kesintisiz şekilde izleyebilecek.

Fenerbahçe Galatasaray maçını şifresiz veren yabancı kanallar

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇINI ŞİFRESİZ VEREN YABANCI KANALLAR

Derbiyi yurt dışında farklı yayıncı kuruluşlar ekranlara taşıyacak. ABD’de fuboTV, Arjantin’de Disney+ Premium Argentina, Bosna Hersek’te Arena Sport Premium 1 ve Fransa’da 2 karşılaşmayı canlı olarak yayınlayacak. Brezilya’da ise yayın hakkını ESPN 4 üstlenecek.

Fenerbahçe Galatasaray maçını veren yabancı kanallar:

  • ABD: fuboTV
  • Arjantin: Disney+ Premium Argentina
  • Bosna Hersek: Arena Sport Premium 1
  • Fransa: beIN SPORTS 2
  • Brezilya: ESPN 4
Fenerbahçe Galatasaray maçını şifresiz veren yabancı kanallar

FENERBAHÇE GALATASARAY ŞİFRESİZ CANLI İZLE

Türkiye’deki futbolseverler derbiyi Bein Sports ve TOD TV üzerinden takip edebilecek. Bein Sports kullanıcıları, platformun uydu yayını sayesinde maçı televizyonlarından izleyebilirken, TOD TV aboneleri internet bağlantısıyla maç yayınını istediği ortamdan açabilecek. Her iki platform da yayın akışını kesintisiz şekilde sürdürecek.

Fenerbahçe Galatasaray maçını şifresiz veren yabancı kanallar

Fenerbahçe Galatasaray seçenekleri, derbinin farklı alanlarda izlenebilmesini sağlayacak. Uydu ve internet tabanlı yayın seçenekleri bir arada sunulacak ve böylelikle karşılaşmanın erişilebilirliği artarak geniş bir kitleye mücadeleyi canlı takip edebilecek. Böylece Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki mücadele hem evlerde hem de mobil cihazlarda rahatlıkla takip edilebilecek.

Fenerbahçe Galatasaray maçını şifresiz veren yabancı kanallar

FB GS DERBİYİ ŞİFRESİZ VEREN YABANCI KANALLAR HANGİLERİ?

Derbiyi şifresiz yayınlayan yabancı kanallar arasında ABD’den fuboTV, Arjantin’den Disney+ Premium Argentina, Bosna Hersek’ten Arena Sport Premium 1, Fransa’dan beIN SPORTS 2 ve Brezilya’dan ESPN 4 bulunuyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe Galatasaray spikeri nasıl değiştirilir? Bein Sports'ta 2 spiker maç anlatımı yapacak
ETİKETLER
#galatasaray
#süper lig
#canlı yayın
#beın sports
#derbi
#Fenerbahçe
#Tod Tv
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.