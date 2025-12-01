Menü Kapat
Canlı Yayın
14°
Yaşam
 Nalan Güler Güven

Adana'daki görüntüler kan dondurdu! Çocuğunun boğazından tutup arabaya fırlatan cani baba yakalandı!

Adana'da 8 yaşındaki kızını yanından uzaklaştığı için boğazından tutup önce arabaya sonra yere fırlatan 33 yaşındaki Abdurrahman B. polis ekiplerinin operasyonu ardından yakalandı. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen cani baba tutuklandı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.12.2025
saat ikonu 18:02
|
GÜNCELLEME:
01.12.2025
saat ikonu 18:02

28 Kasım günü Adana merkez Seyhan ilçesine bağlı Yenibey Mahallesi'nde yaşanan olay izleyenleri dehşete düşürdü. Olayda yabancı uyruklu 33 yaşındaki Abdurrahman B. yanında eşi ve 3 çocuğuyla birlikte ara sokağa girmiş 8 yaşındaki kızı M.B. yanından uzaklaşınca onu tutup önce kafasını arabanın arkasına vurmuş daha sonrada yere fırlatmıştı. Cani babanın görüntülerin yayılmasının ardından emniyet güçleri tarafından yakalanarak mahkemeye sevk edildiği öğrenildi.

GÖRÜNTÜLER EMNİYET EKİPLERİNİ HAREKETE GEÇİRDİ

Yaşanan dehşete düşüren olayın ardından baba hiç bir şey olmamış gibi çocuğun elinden tutup gitmişti. Bu anlar ise saniye saniye güvenli kamerası tarafından kaydedilmişti. Konunun haber olması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçip babayı merkez Seyhan ilçesine bağlı Şehit Duran Mahallesinde yakalamıştı.

Adana'daki görüntüler kan dondurdu! Çocuğunun boğazından tutup arabaya fırlatan cani baba yakalandı!

CANİ BABA TUTUKLANDI

Gözaltına alınan baba alınan ifadesinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. İfadesinde kızı yanından uzaklaştığı için sinirlenip ettiğini söyleyen baba çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Adana'daki görüntüler kan dondurdu! Çocuğunun boğazından tutup arabaya fırlatan cani baba yakalandı!
