Adana'da dehşet anları! Çocuğu boğazından tutup arabaya vurdu, sonra yere fırlattı

Seyhan ilçesine bağlı Yenibey Mahallesi'nde yaşanan olay dehşete düşürdü. Bir kadın, bir erkek ve yanlarındaki 3 çocuk ara sokağa girdi. Burada ilerleyen çocuklardan birisi erkek şahıstan uzaklaştı. Duruma sinirlenen şahıs, çocuğun boğazından tutup önce kafasını arabanın arkasına vurup daha sonra çocuğu yere fırlattı.

HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ İLERLEDİLER

Daha sonrada yerden kalkan çocuğun elinden tutan şahıs, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Bu anları gören diğer çocuk ise korkup kadının arkasına saklanarak yoluna devam etti. Yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Çocuğu acımasızca döven şahsın baba olduğu tahmin ediliyor.