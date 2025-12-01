Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe-Galatasaray derbilerinde çarpıcı detay: Dünya genelinde zirveyi gördük!

Fenerbahçe-Galatasaray derbileri özelinde adeta kırmızı kart çılgınlığı yaşanıyor. Esasen ise son dönemdeki Fenerbahçe-Galatasaray derbileri, kırmızı kart sayısında tüm dünyada zirveye yerleşti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fenerbahçe-Galatasaray derbilerinde çarpıcı detay: Dünya genelinde zirveyi gördük!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
01.12.2025
saat ikonu 17:34
|
GÜNCELLEME:
01.12.2025
saat ikonu 17:34

ve arasındaki son 20 ; sürpriz kırmızı kartlarıyla, tüm ezeli rekabetleri geride bıraktı. An itibarıyla Fenerbahçe-Galatasaray derbisi; Boca Juniors-Rıver Plate, Panathinaikos-Olympiakos ve Real Madrid-Barcelona mücadelelerine oranla sahadaki tansiyonu daha fazla yükseltti.

Fenerbahçe-Galatasaray derbilerinde çarpıcı detay: Dünya genelinde zirveyi gördük!

FENERBAHÇE-GALATASARAY DERBİLERİNDE KIRMIZI KART SAVAŞLARI

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki son 20 derbide; tam 10 çıktı ve ortalama olarak da her iki maçta bir, takımlar eksik oynamak zorunda kaldı. Ayrıca da bu yüksek tansiyonun başladığı yer olarak, Süper Final dikkat çekti! Zira o günden sonra oynanan 10 derbinin yedisinde kırmızı kart çıktı ve bu istatistik de bizi tüm rekabetler arasında zirveye yerleştirdi. İlave olarak da Süper Final öncesindeki 10 derbide, hakemler sadece 3 kez kırmızı kart hakkını kullanmıştı.

Fenerbahçe-Galatasaray derbilerinde çarpıcı detay: Dünya genelinde zirveyi gördük!

FENERBAHÇE VE GALATASARAY ARASINDAKİ SON 20 DERBİ, TÜM BÜYÜK MAÇLARDAN DAHA STRESLİ GEÇTİ

Milan-Inter arasındaki son 20 maçta sadece 3 kırmızı kart çıkarken, Real Madrid-Barcelona mücadelelerinde 5, Kızılyıldız-Partizan'da da 5, Panathinaikos-Olympiakos derbilerinde 6 ve Boca Juniors-Rıver Plate müsabakalarında ise 8 kırmızı kart kararı gelmişti.

Fenerbahçe-Galatasaray derbilerinde çarpıcı detay: Dünya genelinde zirveyi gördük!

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE-GALATASARAY ARASINDAKİ SON DERBİ HANGİ SKORLA BİTMİŞTİ?
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kadıköy'e konuk olmuş ve 2-1 galip gelmişti.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Tarihin en pahalı derbisi: Fenerbahçe-Galatasaray düellosunun değeri dudak uçuklattı!
ChatGpt ve Gemini'dan Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için dikkat çeken tahmin: İkisi de aynı sonucu söyledi
ETİKETLER
#Futbol
#galatasaray
#rekabet
#türk futbol
#derbi
#kırmızı kart
#Fenerbahçe
#Süper Final
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.