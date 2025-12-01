Fenerbahçe-Galatasaray derbilerinde çarpıcı detay: Dünya genelinde zirveyi gördük!

Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki son 20 derbi; sürpriz kırmızı kartlarıyla, tüm ezeli rekabetleri geride bıraktı. An itibarıyla Fenerbahçe-Galatasaray derbisi; Boca Juniors-Rıver Plate, Panathinaikos-Olympiakos ve Real Madrid-Barcelona mücadelelerine oranla sahadaki tansiyonu daha fazla yükseltti.

FENERBAHÇE-GALATASARAY DERBİLERİNDE KIRMIZI KART SAVAŞLARI

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki son 20 derbide; tam 10 kırmızı kart çıktı ve ortalama olarak da her iki maçta bir, takımlar eksik oynamak zorunda kaldı. Ayrıca da bu yüksek tansiyonun başladığı yer olarak, Süper Final dikkat çekti! Zira o günden sonra oynanan 10 derbinin yedisinde kırmızı kart çıktı ve bu istatistik de bizi tüm rekabetler arasında zirveye yerleştirdi. İlave olarak da Süper Final öncesindeki 10 derbide, hakemler sadece 3 kez kırmızı kart hakkını kullanmıştı.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY ARASINDAKİ SON 20 DERBİ, TÜM BÜYÜK MAÇLARDAN DAHA STRESLİ GEÇTİ

Milan-Inter arasındaki son 20 maçta sadece 3 kırmızı kart çıkarken, Real Madrid-Barcelona mücadelelerinde 5, Kızılyıldız-Partizan'da da 5, Panathinaikos-Olympiakos derbilerinde 6 ve Boca Juniors-Rıver Plate müsabakalarında ise 8 kırmızı kart kararı gelmişti.