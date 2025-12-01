Menü Kapat
GTA 6'dan yeni demo görüntüleri sızdı: Karakter animasyonları ortaya çıktı

Aralık 01, 2025 17:27
1
GTA 6 Lucia

Uzun süredir sessizliğe gömülen GTA 6 cephesinde, geliştirme sürecinden sızan kısa bir demo videosu kullanıcıları heyecanlandırdı.

Rockstar Games’in yıllardır merakla beklenen yeni oyunu GTA 6 için geri sayım sürerken, oyuna dair neredeyse hiçbir yeni bilgi paylaşılmıyordu. Hem çıkış tarihinin 19 Kasım 2026’ya ertelenmesi, hem de ilk fragmandan bu yana süren tam bir “bilgi karartması”, oyuncuların sabrını epey zorladı.

2

Ancak bu sessizlik, eski Rockstar Games animatörü Benjamin Chue tarafından paylaşılan kısa bir demo sayesinde biraz bozuldu. Chue, daha önce Red Dead Redemption 2 ve Max Payne 3 gibi büyük yapımlarda da yer alan bir isim olduğu için, ortaya çıkan görüntüler güvenilir kaynaklar arasında değerlendiriliyor.

3

VİMEO’DA YAYIMLANIP HIZLA KALDIRILDI

Yaklaşık iki ay önce Vimeo’ya yüklenen video, kısa süre içinde silinse de internete çoktan yayılmış durumda. Kaynağın Chue olması, görüntülerin GTA 6’nın geliştirme sürecine ait olduğuna dair inancı güçlendiriyor.

Videonun ilk 19 saniyesi, erkek bir karakterin bisiklete binme ve inme animasyonlarını gösteriyor. Yani Vice City’de oyuncuları bekleyen ulaşım seçeneklerine dair küçük ama önemli bir ipucu veriyor. Bir diğer kısa klipte ise kadın bir NPC’nin dev bir kamyonete çıkıp inmeye çalıştığı animasyon yer alıyor. Karakterin, resmi fragmanlardaki Lucia’ya oldukça benzediği fark ediliyor.

4

ANİMASYONLAR DAHA DOĞAL, FİZİK SİSTEMİ DAHA GERÇEKÇİ

Paylaşılan görüntüler elbette tamamlanmış animasyonlar değil, ancak şimdiden GTA 6’nın hareketlerde çok daha doğal ve detaylı bir yapıya kavuşacağını gösteriyor. Özellikle karakterlerin çevreyle kurduğu etkileşimler, serinin önceki oyunlarına kıyasla çok daha akıcı duruyor.

Araç fiziği de oyunun en merak edilen noktalarından biri. Sızıntıya göre her aracın kendine özgü bir hissiyatı olacak. Yani çarpışmalar, hızlanma ve yol tutuşu gibi unsurlar “tek tip” olmayacak; kullanılan araç türüne ve oyuncunun yaptığı yükseltmelere göre değişecek.

5

ÇIKIŞ TARİHİ VE PLATFORMLAR

GTA 6, planlamaya göre 19 Kasım 2026’da önce Xbox Series X/S ve PS5 için raflardaki yerini alacak. PC kullanıcıları ise biraz daha sabretmek zorunda; oyunun yıl sonuna doğru bilgisayara gelmesi bekleniyor.

