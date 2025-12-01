Discord açıldı mı? 9 Ekim 2024 tarihinde erişim engeli getirilmişti

ABD merkezli sosyal medya platformu Discord'a, Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan karar kapsamında erişim engeli getirilmişti. Sosyal medya platformlarında bazı kullanıcılar, Discord'un açıldığını iddia etti. Ortaya atılan iddiaların ardından Discord açıldı mı, ne zaman açılacak soruları gündeme geldi.

DİSCORD AÇILDI MI 1 ARALIK?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) internet sitesinde yer alan açıklamalara göre Discord platformuna getirilen erişim engeli kaldırılmadı. BTK'nın resmi sitesinde "discord.com, 09/10/2024 tarihli ve 2024/12907 D. İş sayılı Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellenmiştir" ifadeleri yer alıyor.

DİSCORD NE ZAMAN AÇILACAK 1 ARALIK?

Discord, Türkiye'de mahkeme kararıyla erişime kapatıldı. Bu kapsamda Discord'un tekrardan erişime açılabilmesi için gerekli düzenlemeleri yerine getirip mahkemeye başvurması gerekiyor. Platformun mahkemeye başvurmasının ardından yapılacak incelemeler sonucunda açılma ihtimali bulunuyor. Ancak Discord veya yetkililer tarafından mahkemeye başvurulduğuna dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada platform ile görüşme halinde olduklarını, gerekli düzenlemelerin yapıldığı taktirde tekrardan açılma durumunun gündeme gelebileceğini ifade etmişti.