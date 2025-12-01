Menü Kapat
14°
Ekonomi
Editor
Editor
 Bengü Sarıkuş

Bir ürün daha listeye eklendi! İşte Türkiye'nin coğrafi tescilli ürünleri

Yöresel ürünlerin uluslararası tescilleri devam ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Maraş Çöreğinin Avrupa Birliği’nde tescillenen 44. coğrafi işaretli ürün olduğunu bildirdi.

Bir ürün daha listeye eklendi! İşte Türkiye'nin coğrafi tescilli ürünleri
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Nesilden nesile aktarılan ustalık geleneğini yaşatan Maraş Çöreği, ’nde tescil edilen 44. coğrafi işaretli ürünümüz oldu" dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Maraş Çöreğinin Avrupa Birliği’nden (AB) tescili almasıyla ilgili, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Maraş Çöreğinin Avrupa Birliği’nde tescillenen 44. coğrafi işaretli ürün olduğunu bildirdi.

Bir ürün daha listeye eklendi! İşte Türkiye'nin coğrafi tescilli ürünleri

Bakan Kacır paylaşımında şunları kaydetti:
"Yöresel ürünlerimizin uluslararası tescilinde güzel haberler almaya devam ediyoruz. Nesilden nesile aktarılan ustalık geleneğini yaşatan Maraş Çöreği, Avrupa Birliği'nde tescil edilen 44. coğrafi işaretli ürünümüz oldu. Emeği geçen tüm paydaşlara tebriklerimi iletiyorum. Yerel Kalkınma Hamlesi hedeflerimiz doğrultusunda üreticilerimizin yanında olmaya, değerlerimizi dünya çapında tanıtmaya devam edeceğiz."

Bir ürün daha listeye eklendi! İşte Türkiye'nin coğrafi tescilli ürünleri

COĞRAFİ TESCİLLİ ÜRÜNLERİMİZ

Avrupa Birliği’nde tescillenen coğrafi işaretli olarak yer alan ürünler ise şunlar: "Gaziantep Baklavası, Aydın İnciri, Malatya Kayısısı, Aydın Kestanesi, Milas Zeytinyağı, Bayramiç Beyazı, Taşköprü Sarımsağı, Giresun Tombul Fındığı, Antakya Künefesi, Suruç Narı, Çağlayancerit Cevizi, Gemlik Zeytini, Edremit Zeytinyağı, Milas Yağlı Zeytini, Ayaş Domatesi, Maraş Tarhanası, Edremit Körfezi Yeşil Çizik Zeytini, Ezine Peyniri, Safranbolu Safranı, Aydın Memecik Zeytinyağı, Araban Sarımsağı, Osmaniye Yer Fıstığı, Bingöl Balı, Bursa Şeftalisi, Hüyük Çileği, Bursa Siyah İnciri, Söke Pamuğu, Manisa Mesir Macunu, Gaziantep Menengiç Kahvesi, Silifke Yoğurdu, Aydın Memecik Zeytini, Erzincan Tulum Peyniri, Aydın Çam Fıstığı, Afyon Pastırması, Afyon Sucuğu, Antep Fıstık Ezmesi, Mut Zeytinyağı, Kırkağaç Kavunu, Hatay Kaytaz Böreği, Gaziantep Lahmacunu, İpsala Pirinci, Bursa Kestane Şekeri, Yenice Ihlamur Balı, Maraş Çöreği."

