Japonların ikinci el araç alırken uyguladığı taktikler! Ekspertize gerek kalmıyor, 5 dakika içinde anlaşılıyor

YAĞ ÇUBUĞU ÇOK ŞEYİ ELE VERİYOR

Kaportanın ardından Japonların en çok dikkat ettiği ikinci nokta ise yağ ve motor kontrolü. Otomobil üretiminde dünya devleri ile yarışan Japonlar yağ çubuğuna bakarak motorun durumuna dair bilgi edinebiliyor. Eğer aracın yağ çubuğundan keskin bir koku geliyor ise bu motorun aşırı ısınmış olduğuna işaret ediyor. Diğer yandan çubuğun rengi tamamen siyaha dönmüşse bu uzun zamandır yağın değişmediğini gösteriyor.

Bir başka motor kontrolü ise çalıştırılan otomobilin kaputundan gelen sıcaklıkla yapılıyor.

Buna göre zor ısınan kaput zayıf motora işaret ederken el yakacak kadar sıcaklaşan kaput ise aşırı ısınma sorunu olduğunu gösteriyor. Sağlıklı motorlarda ise sıcaklık ılık oluyor ama el yakmıyor.