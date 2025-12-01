Menü Kapat
TGRT Haber
14°
Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç Budapeşte'de evlendi!

Bir Zamanlar Çukurova dizisiyle popüler olan Selin Genç, bir süredir beraber olduğu iş insanı Onur Alp Erol ile evlendi. Budapeşte'de evlenen Selin Genç ile Onur Alp Erol'un sosyal medyada paylaştığı karelere beğeni yağdı.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç Budapeşte'de evlendi!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.12.2025
saat ikonu 16:51
|
GÜNCELLEME:
01.12.2025
saat ikonu 16:51

dizisinde Gülten karakteriyle yer alan Selin Genç, sosyal medyadan evlendiğini duyurdu. 31 yaşındaki bir süredir beraber olduğu Onur Alp Erol ile evlendi.

OYUNCU SELİN GENÇ BUDAPEŞTE'DE EVLENDİ

Yayınlandığı dönemde büyük ses getiren Bir Zamanlar Çukurova'da 'Gülten' karakteriyle yer alan Selin Genç özel hayatıyla gündeme geldi.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç Budapeşte'de evlendi!

31 yaşındaki güzel oyuncu, iş insanı sevgilisi Onur Alp Erol ile evlendi.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç Budapeşte'de evlendi!

Bir süredir birlikte olan çift, 'deki Türkiye Konsolosluğu'nda yakınlarının katıldığı sade bir nikah töreniyle evlendi. Selin Genç'in gelinliği de takipçilerinden tam not aldı.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç Budapeşte'de evlendi!
