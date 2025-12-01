Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç Budapeşte'de evlendi!

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Gülten karakteriyle yer alan Selin Genç, sosyal medyadan evlendiğini duyurdu. 31 yaşındaki oyuncu bir süredir beraber olduğu Onur Alp Erol ile evlendi.

OYUNCU SELİN GENÇ BUDAPEŞTE'DE EVLENDİ

Yayınlandığı dönemde büyük ses getiren Bir Zamanlar Çukurova'da 'Gülten' karakteriyle yer alan Selin Genç özel hayatıyla gündeme geldi.

31 yaşındaki güzel oyuncu, iş insanı sevgilisi Onur Alp Erol ile evlendi.

Bir süredir birlikte olan çift, Budapeşte'deki Türkiye Konsolosluğu'nda yakınlarının katıldığı sade bir nikah töreniyle evlendi. Selin Genç'in gelinliği de takipçilerinden tam not aldı.