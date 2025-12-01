İslam Memiş'ten ikinci dalga sert düşüş uyarısı! 'Cebinde TL olan vatandaşlar...'

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, kişisel Youtube kanalında, altın, gümüş ve bitcoin ekseninde yeni haftayı değerlendirdi. Altının kendi parasıyla pahalı olduğunun altını çizen Memiş, yatırımcılar için fırsat öngörülülerini de paylaştı.
Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen İslam Memiş'in altın, gümüş ve bitcoin yorumları şöyle şekillendi:
KISA VADEDE ALTINDA GERİ ÇEKİLME İHTİMALİ
Uluslararası piyasalarda altın ve gümüş fiyatları ons bazında yine yükselişle haftaya başladı.
Uluslararası piyasalarda ons altın 4 bin 235 dolar seviyesinde.
Burada 4 bin 160 - 4 bin 180 dolar aralığını kısa vadede yine takip ediyor olacağız.
BENİM PARAMLA PAHALI
Ben 4000 dolar seviyesinin üzerinde bir maliyet yapmadığım için burada kenarda beklemeye devam ediyorum.
Gram Altın tarafında malum %75 alım zaten yapmıştık.
Bunu en son videomda zaten görselleriyle birlikte yani sosyal medya paylaşımlarımla birlikte size ifade etmiştim.
KADEMELİ ALIM YAPTIK
İşte 5540 TL seviyesinden, 5693 TL seviyesinden, 5740 TL seviyesinden 3 defa %75 alım yapmıştık.
Ortalama maliyetimiz de 5668 TL seviyesine giriyordu. Yine burada %25'imizi kenarda tutmaya devam ediyoruz.
Olası bir geri çekilme yaşanmazsa bu sefer euro tarafında bu %25'imizi değerlendirebiliriz.
GÜMÜŞTE ALIMLARI YAPMIŞTIK
Diğer yandan gümüş tarafında pozisyonumuzu kapattık. Burada 62-63-65 lira aralığında 68-63 lira aralığında kademeli alım yapmıştık.
Yani gümüş tarafındaki pozisyonumuz full.
Benim elimde altınım var bunu gümüşe çevirmeli miyim şimdiden?
O TREN KAÇTI
Hayır yani o tren kaçtı. Ben şahsen elimdeki altını Bu rasyo seviyesinden kesinlikle gümüşe çevirmezdim.
Tekrar 80 seviyesinin üzerinden yükseldiği zaman bu hamleyi yapmak lazım.
56-83 dolar seviyesinde olan bir yine şey var, ons var karşımızda.
GÜMÜŞÜN ORTA UZUN VADEDE ÖNÜ AÇIK
57 dolar seviyesinin üzerindeydi.
52-57 dolar aralığını yine takip etmeye devam edeceğim gümüş tarafında.
Gram tarafında 77 lira 94 kuruş seviyesi var %1 yükselişle.
Burada da 73-78 lira aralığını yine kısa vadede takip ediyor olacağım.
Gümüş orta ve uzun vadede yatırımcısının yüzünü yine gördürmeye devam edecek.
Kripto para piyasasındaki arkadaşlar için kötü bir haftaya başlıyoruz.
Burada ikinci dalga sert düşüşüne devam ettiğini gözlemliyoruz.
Muhtemelen yine 80.000 dolar seviyesinin altına sarkmak gibi bir düşünceleri var gibi duruyor.