İslam Memiş'ten ikinci dalga sert düşüş uyarısı! 'Cebinde TL olan vatandaşlar...'

O TREN KAÇTI

Hayır yani o tren kaçtı. Ben şahsen elimdeki altını Bu rasyo seviyesinden kesinlikle gümüşe çevirmezdim.



Tekrar 80 seviyesinin üzerinden yükseldiği zaman bu hamleyi yapmak lazım.



56-83 dolar seviyesinde olan bir yine şey var, ons var karşımızda.



