Berk İvacık'tan acı haber! Ormanlık alanda cansız bedeni bulundu

Konya’nın Beyşehir ilçesinde yaşayan 15 yaşındaki Berk İvacık, 26 Kasım’da eve dönmeyince ailesi durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine jandarma komandolar, AFAD ekipleri, su altı polisleri arama çalışması başlattı.

ARAMALARDA BAYRAKTAR TB2 KULLANILDI

Berk'in bulunması için aramalarda dron ve Bayraktar TB2 insansız hava aracı kullanıldı. Berk İvacık’ın cep telefonunda birkaç kez sinyal alındığı belirlendi.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Günlerdir aranan 15 yaşındaki Berk İvacık’ın acı geldi. Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İvacık'ın cansız bedeni ağaçlık alanda bulunduğunu duyurdu.