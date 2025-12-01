Berk İvacık'tan acı haber! Ormanlık alanda cansız bedeni bulundu

Kategoriler
Konya’nın Beyşehir ilçesinde yaşayan 15 yaşındaki Berk İvacık, 26 Kasım’da eve dönmeyince ailesi durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine jandarma komandolar, AFAD ekipleri, su altı polisleri arama çalışması başlattı.
Berk'in bulunması için aramalarda dron ve Bayraktar TB2 insansız hava aracı kullanıldı. Berk İvacık’ın cep telefonunda birkaç kez sinyal alındığı belirlendi.
CANSIZ BEDENİ BULUNDU