Dünya
Çin'in donanma filosu Avustralya'nın yakın markajında: Adım adım izliyorlar

Filipin Denizi'nde Çin'e ait bir donanma filosu Avustralya tarafından adım adım izleniyor. Avustralya bu durumu inkar etmedi ve kendi topraklarına doğru yola çıkma olasılığına karşı izlediklerini duyurdu.

Çin'in donanma filosu Avustralya'nın yakın markajında: Adım adım izliyorlar
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
01.12.2025
17:24
|
GÜNCELLEME:
01.12.2025
17:24

, kendi topraklarına doğru yola çıkma olasılığına karşı Filipin Denizi'nde 'e ait bir donanma filosunu izlediklerini duyurdu. SBS News'un haberine göre, Avustralya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Richard Marles, Çin Donanması'na ilişkin açıklamada bulundu.

Marles, Filipin Denizi'nde Çin'e ait bir donanma filosunun Avustralya hükümetince izlendiğini ifade etti.

Çin'in donanma filosu Avustralya'nın yakın markajında: Adım adım izliyorlar

''EMİN OLANA KADAR İZLEYECEĞİZ''

İzleme faaliyetinin, filonun Avustralya topraklarına doğru yola çıkma olasılığına hazırlık amacıyla yürütüldüğünü belirten Marles, "İzliyoruz ve Avustralya'ya gelmediğinden emin olana kadar izlemeye devam edeceğiz." dedi.

Marles, bunun "rutin bir hareket" gibi göründüğünü kaydetti.

ETİKETLER
#çin
#avustralya
#Donanma
#Filipin Denizi
#İzleme
#Askeri Harekat
#Dünya
