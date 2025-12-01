Menü Kapat
Airbus’ta panik satışı! Hisseler bir anda çakıldı

Aralık 01, 2025 17:18
1
Airbus 320

Avrupa’nın en büyük uçak üreticilerinden Airbus, bugün borsada adeta tökezledi. A320 ailesine ait bazı uçaklarda “endüstriyel kalite sorunu” bulunduğuna dair haberlerin yayılmasıyla birlikte şirketin hisseleri yüzde 10’un üzerinde değer kaybetti. Paris borsasında yaşanan bu sert satış, yatırımcıları da haliyle tedirgin etti.

2

YAZILIM GÜNCELLEMESİ TAMAMLANDI AMA…

Son günlerde Airbus, güneş kaynaklı radyasyonun uçuş kontrol verilerini bozabileceğine dair uyarıların ardından A320 ailesindeki binlerce uçak için acil bir yazılım güncellemesi istemişti. Şirket, bu güncellemenin tamamlandığını duyurdu.

3

Ancak uluslararası basında çıkan yeni haberler, havacılık devinin daha farklı bir sorunla karşı karşıya olduğunu gösteriyor. Görünen o ki, güncelleme haberi bile yatırımcının moralini toparlamaya yetmedi.

4

A320 GÖVDESİNDEKİ PANEL KUSURLARI GÜNDEMDE

Basına yansıyan bilgilere göre, A320 uçaklarının gövdesinde yer alan bazı panellerde üretim kaynaklı bir kusur tespit edildi. Bu sorun, bazı teslimatlarda gecikmelere yol açsa da şimdilik hizmetteki uçaklara yayıldığına dair bir belirti bulunmuyor. Yani durumun “kontrollü” olduğu söylenebilir ama yine de sektörün gözü kulağı Airbus’ta.

5

REKOR SEVİYEDEN SERT GERİLEME

Hisselerdeki düşüşün büyüklüğü dikkat çekici. Türkiye saatiyle 15.27 itibarıyla Airbus hisseleri yüzde 10,3 gerileyerek 183 euroya kadar indi.

