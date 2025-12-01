Airbus’ta panik satışı! Hisseler bir anda çakıldı

A320 GÖVDESİNDEKİ PANEL KUSURLARI GÜNDEMDE

Basına yansıyan bilgilere göre, A320 uçaklarının gövdesinde yer alan bazı panellerde üretim kaynaklı bir kusur tespit edildi. Bu sorun, bazı teslimatlarda gecikmelere yol açsa da şimdilik hizmetteki uçaklara yayıldığına dair bir belirti bulunmuyor. Yani durumun “kontrollü” olduğu söylenebilir ama yine de sektörün gözü kulağı Airbus’ta.