Sahipsizler'e veda eden Esra Ronabar Sevdiğim Sensin dizisinde

Uçurum, Cennetin Gözyaşları, Sana Bir Sır Vereceğim ve Bir İstanbul Masalı gibi dizilerde rol alan Esra Ronabar son olarak ise Sahipsizler dizisinde rol aldı. Dizisi biter bitmez yeni diziye başlayan Esra Ronabar Sevdiğim Sensin'in İnci'si oldu.

ESRA RONABAY SEVDİĞİM SENSİN İLE GERİ DÖNÜYOR

Sevdiğim Sensin dizisinin uzun süredir aranan İnci’si sonunda bulundu. Dizinin İnci'si bulunamadığı için ev sahnelerinin çekimleri bekletiliyordu. Bu hafta Firuze rolünü oynadığı “Sahipsizler” dizisinden ayrılacak olan başarılı oyuncu Esra Ronabar, “Sevdiğim Sensin”le el sıkıştı.

Esra Ronabar Aldur ailesinin sırlarla dolu annesi olarak seyirci karşısına çıkacak. Gökçen Usta’nın yönettiği, Yeşim Aslan’ın yazdığı dizinin çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. Merakla beklenen dizinin yayın tarihi henüz netleşmedi.