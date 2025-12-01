Adana'da futbol maçında saha savaş alanına döndü! O anlar kamerada

Adana 1. Amatör Küme Kırmızı Grup'ta Güneyyıldızı futbol sahasında Dağlıoğluspor ile Çukurovaspor karşı karşıya geldi. Play-off şansı olan Dağlıoğluspor maçın son dakikalarında 1-0 geriye düştü. Çukurovasporlu oyuncuların golden sonra aşırı sevinmesiyle sahada bir anda futbolcular arasında gerginlik çıktı. Futbolcuların birbirine küfür etmesiyle gerginlik yumruklu tekmeli kavgaya dönüştü. Çok sayıda oyuncu birbirine tekme ve yumrukla saldırdı. Teknik ekip ve yöneticiler ile diğer futbolcuların araya girmesiyle kavga daha da büyümeden önlendi.