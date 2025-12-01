Fed’in yeni başkanı için Trump’tan ilk sinyal geldi

HASSETT’TEN TEMKİNLİ CEVAP

CBS’in Face the Nation programına katılan Hassett, hakkında çıkan haberleri “söylenti” diye niteledi. Powell’ın yerine geçecek öncelikli adaylardan biri olup olmadığı sorusuna ise net bir cevap vermemeyi seçti.

Yine de piyasaların Trump’ın yakında isim açıklayacağı haberine olumlu tepki verdiğine dikkat çekerek, biraz da üstü kapalı bir değerlendirme yaptı:

“Harika bir Hazine müzayedesi gördük, faizler düştü. Amerikan halkı; daha ucuz araba kredilerine, daha düşük faizli konut kredilerine daha kolay ulaşmalarını sağlayacak bir ismin seçileceğini bekleyebilir.”