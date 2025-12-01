Fed’in yeni başkanı için Trump’tan ilk sinyal geldi

Kategoriler
ABD Başkanı Donald Trump, uzun süredir merak edilen Fed başkanlığı için artık kararını verdiğini ima etti. Air Force One ile Washington’a dönerken gazetecilerin sorularını cevaplayan Trump, “Kimi seçeceğimi biliyorum, evet. Yakında açıklayacağız.” diyerek isim paylaşmaktan özellikle kaçındı. Ancak mesajın tonu, kararın çoktan netleştiğini gösteriyordu.
Kulislerde en güçlü aday olarak Trump’ın baş ekonomi danışmanı ve Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett konuşuluyor. Trump’ın, mevcut Fed Başkanı Jerome Powell’ı faizleri yavaş indirdiği gerekçesiyle sık sık eleştirdiği biliniyor. Bu nedenle Trump’ın, daha hızlı ve daha agresif faiz indirimlerine sıcak bakacak bir ismi tercih edeceği yorumları yapılıyor.
CBS’in Face the Nation programına katılan Hassett, hakkında çıkan haberleri “söylenti” diye niteledi. Powell’ın yerine geçecek öncelikli adaylardan biri olup olmadığı sorusuna ise net bir cevap vermemeyi seçti.
Yine de piyasaların Trump’ın yakında isim açıklayacağı haberine olumlu tepki verdiğine dikkat çekerek, biraz da üstü kapalı bir değerlendirme yaptı:
“Harika bir Hazine müzayedesi gördük, faizler düştü. Amerikan halkı; daha ucuz araba kredilerine, daha düşük faizli konut kredilerine daha kolay ulaşmalarını sağlayacak bir ismin seçileceğini bekleyebilir.”
Trump’ın açıklayacağı aday, göreve başlayabilmek için Senato’dan onay almak zorunda. Eğer aday Fed dışından biri olursa, Şubat ayında başlayacak 14 yıllık Fed Yönetim Kurulu üyeliği için de ayrıca onay sürecine girecek.
Mevcut başkan Jerome Powell’ın görev süresi ise Mayıs ayında sona eriyor. Bu nedenle Washington’da takvim hızla daralıyor.
Hazine Bakanı Scott Bessent, Trump’ın Fed başkanını Noel’den önce, yani 25 Aralık’a kadar açıklayabileceğini söyledi.
Hassett’in yanı sıra finale kalan diğer isimler arasında Fed yöneticileri Christopher Waller ve Michelle Bowman, eski Fed yöneticisi Kevin Warsh ve BlackRock yöneticisi Rick Rieder bulunuyor.