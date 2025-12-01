Fenerbahçe Galatasaray maç kadrosu, muhtemel 11! FB GS derbi kadrosu

Trendyol Süper Lig'in 14. haftası Fenerbahçe ve Galatasaray arasında gerçekleşecek olan büyük derbi mücadelesine sahne olacak. Karşılaşmadan galibiyet ile ayrılan takım Süper Lig'de 1. sıraya yerleşecek.

Fenerbahçe bu sezon oynadığı 13 maçta 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Namağlup bir şekilde 31 puan toplayan sarı-lacivertliler ligde 2. sırada yer alıyor.

Galatasaray ise bu sezon 13 maçta 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. 32 puan toplayan sarı-kırmızılılar ligde lider koltuğunda oturuyor.

Liderin belirleneceği derbi mücadelesine sayılı saatler kala taraftarlar tarafından Fenerbahçe - Galatasaray maç kadrosu, muhtemel 11'leri araştırılmaya başlandı.

FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇ KADROSU

Fenerbahçe'de derbi öncesinde kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un haricinde iki futbolcunun durumu belirsizliğini koruyor. Sakatlıklarını atlatan ancak maç ve antrenman eksiği bulunan Sebastian Szymanski ve Çağlar Söyüncü'nün karşılaşmada oynayıp oynamayacağı derbi saatinde belli olacak. İki futbolcunun da ilk 11'de forma giymesi beklenmiyor.

Sakatlıklar nedeniyle son haftalarda büyük sorunlar yaşayan Galatasaray tarafında ise 4 futbolcunun tedavisi devam ediyor. Berkan Kutlu, Wilfried Singo, Kaan Ayhan ve İsmail Jakobs'un mücadelede sakatlıklarından dolayı forma giymesi beklenmiyor. Kırmızı kart cezalısı olan Roland Sallai, bahis soruşturması kapsamında ceza alan Eren Elmalı ve Metehan Baltacı karşılaşmada forma giymeyecek. Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları sona eren Osimhen, Yunus Akgün ve Lemina'nın ise karşılaşmada ilk 11'de başlaması bekleniyor.

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde ise sarı kart sınırında yer alıyor. Kart görmesi durumunda 6 Aralık 2025 Cumartesi günü oynanacak olan Başakşehir mücadelesinde forma giyemeyecek. Galatasaray tarafında ise Lucas Torreira sarı kart sınırında bulunuyor. Kart görmesi durumunda Samsunspor maçında cezalı duruma düşecek.

FENERBAHÇE - GALATASARAY MUHTEMEL 11

Derbi mücadelesinde Fenerbahçe'de Jhon Duran'ın ilk 11'de başlaması bekleniyor. Galatasaray'da ise Eren Elmalı ve İsmail Jakobs'un yokluğunda Kazımcan Karataş'ın forma giymesi bekleniyor.

Fenerbahçe - Galatasaray muhtemel ilk 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Fenerbahçe: Ederson; Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Levent; İsmail, Alvarez; Nene, Asensio, Kerem, Duran

Galatasaray: Uğurcan; Sanchez, Lemina, Abdülkerim, Kazımcan; Torreira, Sara; Sane, İlkay, Barış Alper, Osimhen

FB - GS SAKATLIK DURUMU

Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski ve Çağlar Söyüncü sakatlıklarını atlatmalarına rağmen antrenman ve maç eksikleri bulunuyor. İki futbolcunun da karşılaşmanın yedek kulübesinde yer alması bekleniyor. Galatasaray'da ise İsmail Jakobs, Wilfried Singo ve Kaan Ayhan sakatlıkları nedeniyle Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde yer almayacaklar.