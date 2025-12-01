Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Fenerbahçe Galatasaray maç kadrosu, muhtemel 11! FB GS derbi kadrosu

Fenerbahçe - Galatasaray maç kadrosu karşılaşmaya saatler kala gündem oldu. Trendyol Süper Lig'in 14. haftası kapsamında oynanacak olan derbi mücadelesine iki takımda da eksikler bulunuyor. Kadıköy'de oynanacak olan FB - GS maçı saat 20.00'de başlayacak. Taraftarlar tarafından Fenerbahçe - Galatasaray muhtemel ilk 11'leri merak ediliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fenerbahçe Galatasaray maç kadrosu, muhtemel 11! FB GS derbi kadrosu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.12.2025
saat ikonu 17:01
|
GÜNCELLEME:
01.12.2025
saat ikonu 17:01

Trendyol 'in 14. haftası ve arasında gerçekleşecek olan büyük mücadelesine sahne olacak. Karşılaşmadan galibiyet ile ayrılan takım Süper Lig'de 1. sıraya yerleşecek.

Fenerbahçe bu sezon oynadığı 13 maçta 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Namağlup bir şekilde 31 puan toplayan sarı-lacivertliler ligde 2. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe Galatasaray maç kadrosu, muhtemel 11! FB GS derbi kadrosu

Galatasaray ise bu sezon 13 maçta 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. 32 puan toplayan sarı-kırmızılılar ligde lider koltuğunda oturuyor.

Liderin belirleneceği derbi mücadelesine sayılı saatler kala taraftarlar tarafından Fenerbahçe - Galatasaray , muhtemel 11'leri araştırılmaya başlandı.

Fenerbahçe Galatasaray maç kadrosu, muhtemel 11! FB GS derbi kadrosu

FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇ KADROSU

Fenerbahçe'de derbi öncesinde kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un haricinde iki futbolcunun durumu belirsizliğini koruyor. Sakatlıklarını atlatan ancak maç ve antrenman eksiği bulunan Sebastian Szymanski ve Çağlar Söyüncü'nün karşılaşmada oynayıp oynamayacağı derbi saatinde belli olacak. İki futbolcunun da ilk 11'de forma giymesi beklenmiyor.

Fenerbahçe Galatasaray maç kadrosu, muhtemel 11! FB GS derbi kadrosu

Sakatlıklar nedeniyle son haftalarda büyük sorunlar yaşayan Galatasaray tarafında ise 4 futbolcunun tedavisi devam ediyor. Berkan Kutlu, Wilfried Singo, Kaan Ayhan ve İsmail Jakobs'un mücadelede sakatlıklarından dolayı forma giymesi beklenmiyor. Kırmızı kart cezalısı olan Roland Sallai, bahis soruşturması kapsamında ceza alan Eren Elmalı ve Metehan Baltacı karşılaşmada forma giymeyecek. Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları sona eren Osimhen, Yunus Akgün ve Lemina'nın ise karşılaşmada ilk 11'de başlaması bekleniyor.

Fenerbahçe Galatasaray maç kadrosu, muhtemel 11! FB GS derbi kadrosu

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde ise sarı kart sınırında yer alıyor. Kart görmesi durumunda 6 Aralık 2025 Cumartesi günü oynanacak olan Başakşehir mücadelesinde forma giyemeyecek. Galatasaray tarafında ise Lucas Torreira sarı kart sınırında bulunuyor. Kart görmesi durumunda Samsunspor maçında cezalı duruma düşecek.

Fenerbahçe Galatasaray maç kadrosu, muhtemel 11! FB GS derbi kadrosu

FENERBAHÇE - GALATASARAY MUHTEMEL 11

Derbi mücadelesinde Fenerbahçe'de 'ın ilk 11'de başlaması bekleniyor. Galatasaray'da ise Eren Elmalı ve İsmail Jakobs'un yokluğunda Kazımcan Karataş'ın forma giymesi bekleniyor.

Fenerbahçe - Galatasaray muhtemel ilk 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Fenerbahçe: Ederson; Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Levent; İsmail, Alvarez; Nene, Asensio, Kerem, Duran

Galatasaray: Uğurcan; Sanchez, Lemina, Abdülkerim, Kazımcan; Torreira, Sara; Sane, İlkay, Barış Alper, Osimhen

Fenerbahçe Galatasaray maç kadrosu, muhtemel 11! FB GS derbi kadrosu

FB - GS SAKATLIK DURUMU

Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski ve Çağlar Söyüncü sakatlıklarını atlatmalarına rağmen antrenman ve maç eksikleri bulunuyor. İki futbolcunun da karşılaşmanın yedek kulübesinde yer alması bekleniyor. Galatasaray'da ise İsmail Jakobs, Wilfried Singo ve Kaan Ayhan sakatlıkları nedeniyle Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde yer almayacaklar.

ETİKETLER
#galatasaray
#süper lig
#derbi
#Fenerbahçe
#Maç Kadrosu
#Jhon Duran
#Probable 11
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.